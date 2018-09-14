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Россия потренировалась на «Томагавках»
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Военный эксперт: в области разработки систем ПРО Россия — всегда впереди 

РИА Новости 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Тренировочные копии "ракет-невидимок" были поражены в ходе учений "Восток-2018". Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik оценил возможности российской системы ПРО.
Во время маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии военные отразили условные цели, которые имитировали "ракеты-невидимки", превосходящие по характеристикам известные зарубежные аналоги. Об этом рассказал в интервью изданию "Звезда" начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов.
Он отметил, что работу осложнял разброс высот и скоростей боеголовок условного противника.
"Одни летели на высоте 100-150 метров, другие нацелились на объекты и инфраструктуру с нескольких километров. Тем более что реагировать приходилось на цели в интервале десяти, пяти, даже трех секунд", — рассказал Сергей Тихонов.
По его словам, командование решило не ограничиваться типичными учебными ракетами-мишенями.
"В условный массированный удар бросили специальные тренировочные копии реальных крылатых ракет, которые способны огибать рельеф", — отметил Сергей Тихонов.
Он добавил, что некоторые самолеты-носители, вооруженные такими крылатыми боеголовками, были сбиты еще на подлете.
Кроме того, были задействованы мишени самого опасного противника — баллистических боеголовок. Были применены и особые мишени-имитаторы "ракет-невидимок" с очень низкой радиозаметностью.
Как отметил Сергей Тихонов, несмотря на сложные условия, российские расчеты и экипажи смогли отразить все ракеты.
Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik оценил результаты учений.
"Российская система противовоздушной и воздушно-космической обороны в реальных условиях отработала поиск и уничтожение условных целей, которые имитировались за счет использования малозаметных решений. Очевидно, стояла задача разыграть эпизод отражения удара ракет типа "Томагавк", которые летят на предельно низкой высоте в режиме огибания рельефа местности — с этой задачей современные системы комплекса российской ПВО успешно справились. В области разработки систем ПВО мы всегда были даже впереди американцев. Учения показали, что система воздушно-космической обороны России надежна и эффективна", — сказал Игорь Коротченко.
Крупнейшие в современной истории России военные маневры "Восток-2018" проходят с 11 по 17 сентября под руководством министра обороны Сергея Шойгу. В маневрах задействованы более 300 тысяч военных, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения.
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