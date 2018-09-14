Россия потренировалась на «Томагавках»

Военный эксперт: в области разработки систем ПРО Россия — всегда впереди

Тренировочные копии "ракет-невидимок" были поражены в ходе учений "Восток-2018". Военный эксперт Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik оценил возможности российской системы ПРО.

Во время маневров "Восток-2018" на полигоне "Телемба" в Бурятии военные отразили условные цели, которые имитировали "ракеты-невидимки", превосходящие по характеристикам известные зарубежные аналоги. Об этом рассказал в интервью изданию "Звезда" начальник 76-й дивизии ПВО полковник Сергей Тихонов

Он отметил, что работу осложнял разброс высот и скоростей боеголовок условного противника.

"Одни летели на высоте 100-150 метров, другие нацелились на объекты и инфраструктуру с нескольких километров. Тем более что реагировать приходилось на цели в интервале десяти, пяти, даже трех секунд", — рассказал Сергей Тихонов.

По его словам, командование решило не ограничиваться типичными учебными ракетами-мишенями.

"В условный массированный удар бросили специальные тренировочные копии реальных крылатых ракет, которые способны огибать рельеф", — отметил Сергей Тихонов.

Он добавил, что некоторые самолеты-носители, вооруженные такими крылатыми боеголовками, были сбиты еще на подлете.

Кроме того, были задействованы мишени самого опасного противника — баллистических боеголовок. Были применены и особые мишени-имитаторы "ракет-невидимок" с очень низкой радиозаметностью.

Как отметил Сергей Тихонов, несмотря на сложные условия, российские расчеты и экипажи смогли отразить все ракеты.

Главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко в эфире радио Sputnik оценил результаты учений.

"Российская система противовоздушной и воздушно-космической обороны в реальных условиях отработала поиск и уничтожение условных целей, которые имитировались за счет использования малозаметных решений. Очевидно, стояла задача разыграть эпизод отражения удара ракет типа "Томагавк", которые летят на предельно низкой высоте в режиме огибания рельефа местности — с этой задачей современные системы комплекса российской ПВО успешно справились. В области разработки систем ПВО мы всегда были даже впереди американцев. Учения показали, что система воздушно-космической обороны России надежна и эффективна", — сказал Игорь Коротченко.