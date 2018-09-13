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Действия России в Сирии обеспокоили Пентагон
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Пентагон обеспокоился действиями российских кораблей у берегов Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 15 минут назад
Фото: РИА Новости
Представитель Пентагона Эрик Пэхон заявил об обеспокоенности присутствием десятка российских военных кораблей у берегов Сирии.
Пэхон сказал, что у США есть вопросы по поводу присутствия кораблей ВМФ в Средиземном море неподалеку от Сирии. По его словам, корабли должны «соблюдать международное право», передает Military Times.
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Представитель минобороны США также заявил, что Вашингтон и союзники обеспокоены последствиями возможного наступления правительственной армии Сирии при поддержке России и Ирана против вооруженной оппозиции в Идлибе.
Отметим, что ВМФ России проводил учения у берегов Сирии, официально они должны были закончиться на прошлой неделе. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что значительная часть эскадры должна вернуться на свои базы, однако некоторые корабли, среди которых будет, к примеру, разведывательный корабль «Юрий Иванов», останутся с целью анализа и отслеживания ракетного удара США по Сирии.
Газета ВЗГЛЯД также подробно писала о том, зачем президент США Дональд Трамп готовит новый удар по Сирии.
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