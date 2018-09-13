Украину взбесили военные маневры России

Украине мешает российское ядерное оружие

Украина взбешена военными маневрами «Восток-2018». Бывшему союзному государству хотелось бы «разгромить в пыль» Россию , но мешает российское ядерное вооружение. Об этом, без всякого стеснения, рассказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина». В рамках телепрограммы с участием Суслова обсуждались маневры армии и флота РФ на Дальнем Востоке. Действительно, здесь есть о чём поговорить.

Монголии. «Восток-2018» — крупнейшие в современной российской истории военные маневры. Они проходят с 11 по 17 сентября, руководит ими министр обороны Сергей Шойгу . Учения проходят на Дальнем Востоке (в Забайкалье) и в прилегающих акваториях Тихого океана. В общей сложности участие в «Восток-2018» принимают более 300 тысяч военных, более 1000 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 36000 танков, бронетранспортёров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Кроме того, в маневрах задействованы военные подразделения из Китая

Сюжет военных действий

По замыслу стратегов, из всех вооруженных сил созданы две противоборствующие группировки. «Воюют» подразделения Центрального военного округа и Северного флота с частями Восточного военного округа и Тихоокеанским флотом. Баталии проходят на полигонах, а также в акваториях Охотского и Берингова морей и Авачинского и Кроноцкого заливов. Основная фаза учений прошла на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае . Там была создана сверхсложная мишенная обстановка. На полигоне было подготовлено 15 рубежей целей, 8 районов целей для авиации и 19 районов целей для ракетных войск и артиллерии. Чтобы цели выглядели реалистично, было выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из которых 1200 тяжелых. В пространстве это заняло территорию до 8 километров по фронту и до 24 километров в глубину.

Авиация, артиллерия, сапёры

Для нанесения группового авиационного удара привлечено свыше 40 ударных самолетов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации. Авиация нанесла бомбовые удары, а в воздухе в это время их прикрывали сверхманевренные истребители поколения 4 Су-30СМ. На одном из этапов практических действий войск на полигоне «Цугол» совместно «воевали» российские и китайские артиллеристы. В их задачи входило уничтожение передовых пунктов управления и огневых средств условного противника. Артиллерийские подразделения Восточного военного округа применили при этом высокоточные боеприпасы «Краснополь» для уничтожения опорных пунктов противника. Отработали свои навыки в условиях, приближенных к боевым, сапёры. Инженерно-саперные подразделения проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит», боевых машин разминирования БМР-3М, а также мобильных робототехнических комплексов «Уран-6». Поддержку действиям подразделений сухопутных войск оказали разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа развернулись в боевые порядки.

Воздушный десант

Более 700 человек личного состава и 51 единица боевых машин десанта БМД-2 десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск были десантированы парашютным способом на полигоне «Цугол» во время основной фазы учений, 13 сентября. Накануне на военном аэродроме «Белая» под Иркутском состоялась погрузка военной техники и личного состава из Улан-Удинского соединения ВДВ на 25 самолетов Ил-76МД, после этого воздушный десант вместе с броней был доставлен в район выброски, преодолев расстояние свыше 1 тысячи километров. Десантирование проводилось на ранее незнакомую площадку приземления «Булак» (Забайкальский край) с высоты 600 метров при скорости 300 километров в час на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2». Приземлившись, десантники приступили к выполнению задач по захвату полевого аэродрома условного противника, блокированию важных объектов, овладению и удержанию выгодного рубежа. Помимо доблестных ВДВ, в учениях отработана высадка тактического десанта аэромобильного батальона 31 отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Для этого были привлечены более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, 2 тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более 10 вертолетов огневой поддержки Ми-24. Десантники действовали в условиях эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений «нового типа». Успешно прошла переброска военно-транспортными вертолетами специальных транспортных средств: на внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ «Пикап», вертолетами Ми-26 было десантировано посадочным способом 8 мотовездеходов, 4 бронеавтомобиля «Рысь», оснащенных ПТУР «Корнет» и крупногабаритными пулеметами «Корд».

Под наблюдением главнокомандующего

Минобороны доложил, что 13 сентября основная фаза маневров «Восток-2018» в Забайкалье завершилась. За активным этапом российских стратегических учений «Восток-2018» наблюдал президент России, специально прибывший рано утром на полигон «Цугол». По окончании учений на полигоне прошёл смотр военной техники и парад, в котором участвовали военнослужащие ВВО и ЦВО, а также китайские и монгольские подразделения. Российскую технику на смотре представляли, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М. Владимир Путин в ходе полевого смотра войск произнес речь. Россия является миролюбивым государством, заявил он. «У нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы. Именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, я приветствую всех их», — сказал Владимир Путин.

«Будем оснащать ВС оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество», — добавил президент.

Владимир Путин выразил особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. Он подчеркнул, задача у войск трех стран общая — обеспечить стабильность и безопасность на евразийском пространстве.

«Хочу выразить особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халкин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору, — сказал Путин. — А сегодня решают общую задачу — вместе обеспечиваем стабильность и безопасность на евразийском пространстве».

Владимир Путин также вручил награды десятерым военнослужащим России, Китая и Монголии, отличившимся в ходе маневров «Восток-2018». Церемония награждения прошла после завершения основного этапа маневров и торжественного смотра военной техники. Медали из рук президента РФ получили четверо военнослужащих Вооруженных сил России, четверо военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и двое офицеров Вооруженных сил Монголии.

Реакция Китая