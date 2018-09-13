Украину взбесили военные маневры России

Украина взбешена военными маневрами «Восток-2018». Бывшему союзному государству хотелось бы «разгромить в пыль» Россию, но мешает российское ядерное вооружение. Об этом, без всякого стеснения, рассказал экс-министр экономики Украины Виктор Суслов в эфире телеканала «112 Украина». В рамках телепрограммы с участием Суслова обсуждались маневры армии и флота РФ на Дальнем Востоке. Действительно, здесь есть о чём поговорить.
«Восток-2018» — крупнейшие в современной российской истории военные маневры. Они проходят с 11 по 17 сентября, руководит ими министр обороны Сергей Шойгу. Учения проходят на Дальнем Востоке (в Забайкалье) и в прилегающих акваториях Тихого океана. В общей сложности участие в «Восток-2018» принимают более 300 тысяч военных, более 1000 самолётов, вертолётов и беспилотных летательных аппаратов, до 36000 танков, бронетранспортёров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения. Кроме того, в маневрах задействованы военные подразделения из Китая и Монголии.
Валерий Герасимов, начальник генерального штаба вооружённых сил России, сообщил военным атташе иностранных государств, что учения имеют оборонительный характер и не направлены против партнёров Москвы.
Сюжет военных действий
По замыслу стратегов, из всех вооруженных сил созданы две противоборствующие группировки. «Воюют» подразделения Центрального военного округа и Северного флота с частями Восточного военного округа и Тихоокеанским флотом. Баталии проходят на полигонах, а также в акваториях Охотского и Берингова морей и Авачинского и Кроноцкого заливов. Основная фаза учений прошла на полигоне «Цугол» в Забайкальском крае. Там была создана сверхсложная мишенная обстановка. На полигоне было подготовлено 15 рубежей целей, 8 районов целей для авиации и 19 районов целей для ракетных войск и артиллерии. Чтобы цели выглядели реалистично, было выставлено 212 бронеобъектов, более 2800 мишеней, из которых 1200 тяжелых. В пространстве это заняло территорию до 8 километров по фронту и до 24 километров в глубину.
Авиация, артиллерия, сапёры
Для нанесения группового авиационного удара привлечено свыше 40 ударных самолетов бомбардировочной, истребительной, штурмовой и армейской авиации. Авиация нанесла бомбовые удары, а в воздухе в это время их прикрывали сверхманевренные истребители поколения 4 Су-30СМ. На одном из этапов практических действий войск на полигоне «Цугол» совместно «воевали» российские и китайские артиллеристы. В их задачи входило уничтожение передовых пунктов управления и огневых средств условного противника. Артиллерийские подразделения Восточного военного округа применили при этом высокоточные боеприпасы «Краснополь» для уничтожения опорных пунктов противника. Отработали свои навыки в условиях, приближенных к боевым, сапёры. Инженерно-саперные подразделения проделали проходы в минно-взрывных заграждениях условного противника с применением самоходных реактивных установок разминирования УР-77 «Метеорит», боевых машин разминирования БМР-3М, а также мобильных робототехнических комплексов «Уран-6». Поддержку действиям подразделений сухопутных войск оказали разведывательно-ударные вертолеты Ка-52 «Аллигатор». Под их прикрытием подразделения танкистов и мотострелков Восточного военного округа развернулись в боевые порядки.
Воздушный десант
Более 700 человек личного состава и 51 единица боевых машин десанта БМД-2 десантно-штурмового соединения Воздушно-десантных войск были десантированы парашютным способом на полигоне «Цугол» во время основной фазы учений, 13 сентября. Накануне на военном аэродроме «Белая» под Иркутском состоялась погрузка военной техники и личного состава из Улан-Удинского соединения ВДВ на 25 самолетов Ил-76МД, после этого воздушный десант вместе с броней был доставлен в район выброски, преодолев расстояние свыше 1 тысячи километров. Десантирование проводилось на ранее незнакомую площадку приземления «Булак» (Забайкальский край) с высоты 600 метров при скорости 300 километров в час на парашютных системах Д-10 и «Арбалет-2». Приземлившись, десантники приступили к выполнению задач по захвату полевого аэродрома условного противника, блокированию важных объектов, овладению и удержанию выгодного рубежа. Помимо доблестных ВДВ, в учениях отработана высадка тактического десанта аэромобильного батальона 31 отдельной десантно-штурмовой бригады Воздушно-десантных войск. Для этого были привлечены более 40 вертолетов Ми-8АМТШ, 2 тяжелых многоцелевых транспортных вертолета Ми-26 и более 10 вертолетов огневой поддержки Ми-24. Десантники действовали в условиях эксперимента по созданию и боевому применению десантно-штурмовых подразделений «нового типа». Успешно прошла переброска военно-транспортными вертолетами специальных транспортных средств: на внешней подвеске вертолетов Ми-8 в заданный район были доставлены автомобили УАЗ «Пикап», вертолетами Ми-26 было десантировано посадочным способом 8 мотовездеходов, 4 бронеавтомобиля «Рысь», оснащенных ПТУР «Корнет» и крупногабаритными пулеметами «Корд».
Под наблюдением главнокомандующего
Минобороны доложил, что 13 сентября основная фаза маневров «Восток-2018» в Забайкалье завершилась. За активным этапом российских стратегических учений «Восток-2018» наблюдал президент России, специально прибывший рано утром на полигон «Цугол». По окончании учений на полигоне прошёл смотр военной техники и парад, в котором участвовали военнослужащие ВВО и ЦВО, а также китайские и монгольские подразделения. Российскую технику на смотре представляли, в частности, танки Т-72Б3, боевые машины пехоты БМП-3, БТР-80, БТР-82, боевые машины десанта БМД-4М. Владимир Путин в ходе полевого смотра войск произнес речь. Россия является миролюбивым государством, заявил он. «У нас нет и не может быть агрессивных планов. Наша внешняя политика направлена на созидательное сотрудничество со всеми странами, которые в этом заинтересованы. Именно поэтому на этих маневрах, на этих учениях присутствуют 87 наблюдателей из 59 стран мира, я приветствую всех их», — сказал Владимир Путин.
«Будем оснащать ВС оружием и техникой последних поколений, развивать международное военное сотрудничество», — добавил президент.
Владимир Путин выразил особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. Он подчеркнул, задача у войск трех стран общая — обеспечить стабильность и безопасность на евразийском пространстве.
«Хочу выразить особую признательность военнослужащим КНР и Монголии. У нашего боевого братства давние и прочные традиции. Мы в России будем всегда чтить мужество героев Халкин-Гола, помнить, что в годы Второй мировой войны наши страны были союзниками, вместе противостояли агрессору, — сказал Путин. — А сегодня решают общую задачу — вместе обеспечиваем стабильность и безопасность на евразийском пространстве».
Владимир Путин также вручил награды десятерым военнослужащим России, Китая и Монголии, отличившимся в ходе маневров «Восток-2018». Церемония награждения прошла после завершения основного этапа маневров и торжественного смотра военной техники. Медали из рук президента РФ получили четверо военнослужащих Вооруженных сил России, четверо военнослужащих Народно-освободительной армии Китая и двое офицеров Вооруженных сил Монголии.
Реакция Китая
На полигоне Цугол прошла важная рабочая встреча министра обороны России Сергей Шойгу и главы оборонного ведомства Китая Вэй Фэнхэ. В рамках встречи министры договорились о том, что совместные военные учения России и Китая будут проводиться регулярно. По словам Фэнхэ, военное сотрудничество между двумя странами играет серьезную роль на оперативном и стратегическом уровнях. Китайские власти намерены уделять этому пристальное внимание. Оценку учениям дал и заместитель начальника Объединенного штаба Центрального военного совета КНР генерал-лейтенант Шао Юаньмин. Маневры «Восток-2018» помогли укреплению дружбы и доверия между Россией и Китаем, заявил он 13 сентября. «Китай и РФ несут на себе большую ответственность в качестве мировых держав, а также показывают всему миру образец международных отношений нового типа в современном мире», — сообщил генерал. Россия и Китай, по мнению Шао Юаньмина, играют важную роль в обеспечении мира и стабильности во всем мире. Совместные учения проводились в последнее время неоднократно, как в двустороннем формате, так и в рамках Шанхайской организации сотрудничества. Участие Китая в маневрах «Восток-2018» — важный момент осуществления общих договоренностей глав двух стран, считает китайский военачальник. News.ru уже сообщал сегодня, что президент России Владимир Путин примет участие во втором саммите «Один пояс, один путь», который пройдёт в Китае в 2019 году. Приглашение российский лидер получил от председателя КНР Си Цзиньпина на полях Восточного экономического форума. По словам министра иностранных дел Китая Вана И, российский лидер принял приглашение сразу же и «с удовольствием».