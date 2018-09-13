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Военные РФ и КНР могут вместе выполнять задачи
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Военные РФ и КНР могут вместе выполнять боевые задачи, заявили в Минобороны 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Военнослужащие России и Китая способны выполнить не только учебно-боевые, но и боевые задачи, заявил начальник главного управления боевой подготовки Вооруженных сил России Иван Бувальцев.
"Сегодня мы с нашими китайскими коллегами показали, что мы способны совместно выполнить как учебно-боевые задачи, так, наверное, и боевые", — сказал Бувальцев журналистам после маневров "Восток-2018" и парада.
При этом он отметил, что в маневрах также принимали участие монгольские военнослужащие.
Маневры "Восток-2018" начались 11 сентября и продлятся 7 дней. Они проходят под руководством министра обороны Сергея Шойгу на территории Дальнего Востока и прилегающих акваториях Тихого океана. В ходе маневров отрабатываются вопросы применения межвидовых войсковых группировок в интересах обеспечения военной безопасности РФ.
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