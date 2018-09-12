Американцы испугались наблюдательного самолета

Очередной дипломатический скандал между сверхдержавами. США без объяснения причин запретили полет российского самолета Ту-214ОН в рамках договора «Открытое небо».

Договор был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки . Свои визы под документом поставили представители 27 стран. Сегодня их уже 34.

Цель договора — открытость военной деятельности государств — участников на основе сотрудничества в режиме «открытого неба» для проведения наблюдательных полетов, указано в пояснительной записке Министерства иностранных дел России

В соответствии с графиком полетов каждая страна открывает свое воздушное пространство для воздушного судна другой.

Нюанс в том, что в инспекционных полетах участвуют не линейные гражданские самолеты, а их модернизированные модели с установленным современным оптическим и радиоэлектронным оборудованием.

Так, долгое время российские наблюдатели летали на Ан-30Б и Ту-154МЛК-1. Эти машины были созданы на основе проверенных самолетов гражданской и транспортной авиации. На них установили дополнительное оборудование и рабочие места операторов-наблюдателей. Однако время идет, а техника морально устаревает. Поэтому в 2011 году на смену им пришел Ту-214ОН. Буквы ОН как раз и означают «открытое небо». Самолет создавался специально для участия в программе.

Машину разрабатывали по последнему слову техники. Навигационное оборудование, авионика, места работы экипажа и наблюдателей были снабжены новейшими приборами.

— Американские ведомства и истеблишмент не могут смириться с тем, что Россия, создав современный самолет наблюдения Ту-214ОН и оснастив его цифровым оборудованием российского производства, более чем на пять — семь лет опередила США, — заявил в интервью газете «Красная звезда» начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

Чем же так испугал американцев новый российский самолет?

В багажном отделении судна смонтированы три фото— и видеокамеры, угол обзора которых позволяет охватить всю поверхность под крылом самолета. Есть радиолокационная станция с фазированной антенной решеткой.

Характеристики оборудования в открытых источниках не разглашаются, однако с большой долей уверенности можно предположить, что именно электронные «глаза» и «уши» как раз и напугали американцев.

Представители Пентагона сочли, что Ту-214ОН будет проводить не наблюдательную, а разведывательную миссию.

Впрочем, тут американцы судят людей по себе. Их не раз уже ловили за руку при использовании пассажирских гражданских самолетов с военными целями.

Так, один из самых громких случаев — корейский Boeing , сбитый 1 сентября 1983 года советским истребителем. Пассажирский самолет намеренно отклонился от курса и зашел глубоко в воздушное пространство СССР.

В жертву амбициям американских военных были принесены 269 человек, находившихся на борту.