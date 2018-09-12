Ещё
Меркель высказалась об ударе по Сирии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Меркель не исключила возможного участия ФРГ в военных ударах Запада по Сирии 

ТАСС 2 часа назад
Фото: Reuters
Канцлер Германии Ангела Меркель не исключила возможности участия Бундесвера (вооруженных сил ФРГ) в военных ударах западных стран по Сирии.
"Нашим приоритетом в обеспечении мира всегда являются политические усилия, поэтому, разумеется, мы действуем в небольших группах в Сирии вместе с астанинской группой под эгидой ООН. Но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, — это тоже не может быть ответом", — заявила Меркель в среду, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением в ходе дискуссий о госбюджете на 2019 год.
"С самого начала говорить "Нет", независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии", — добавила канцлер. В то же время она подчеркнула, что правительство ФРГ будет действовать "на основе конституции и в рамках обязательств перед парламентом ФРГ". "Это совершенно понятно", — подчеркнула канцлер.
Газета Bild в минувшее воскресенье со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщила, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб.
Источники газеты отметили, что германская сторона не исключает возможность применения своих самолетов Tornado, но только в том случае, если Дамаск осуществит химическую атаку против собственного населения и будут предоставлены убедительные доказательства этого. По данным газеты, с соответствующим запросом к Берлину обратилась американская сторона, и предварительные дискуссии на эту тему прошли на позапрошлой неделе в минобороны ФРГ.
Представители ряда партий, в том числе Христианско-демократического союза, призвали не исключать возможность участия Германии в таких ударах.
ТАСС: последние новости
Сенатор считает, что украинские бронекатеры в Азовском море не повлияют на соотношение сил СМИ: Турция сообщила оппозиции Сирии о необходимости готовиться к переброске в Идлиб Садовничий: строительство главного храма вооруженных сил отвечает чаяниям россиян
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей46
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей590
Норкин взбесил россиян770
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева35
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО147
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
02:49
Путин сказал, в чем слушается Лаврова
Политика
03:31
РФ пригрозила ответом на провокацию Киева
Политика В мире
01:29
Пока вы спали: ВМФ РФ недосчитается кораблей
Общество
00:50
«Отказ допустить Ту-214 к полетам — это каприз США»
Армия Оружие
00:56
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Армия Украина
00:24
Басков объяснил отказ от свадьбы с Лопыревой
Шоу-бизнес
00:52
Путин: мы нашли подозреваемых по делу Скрипалей
Политика Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение