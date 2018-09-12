Меркель высказалась об ударе по Сирии

Меркель не исключила возможного участия ФРГ в военных ударах Запада по Сирии

"Нашим приоритетом в обеспечении мира всегда являются политические усилия, поэтому, разумеется, мы действуем в небольших группах в Сирии вместе с астанинской группой под эгидой ООН . Но просто утверждать, что мы можем не обращать внимания на то, что где-то используют химическое оружие и не соблюдают международную конвенцию, — это тоже не может быть ответом", — заявила Меркель в среду, выступая в Бундестаге с правительственным заявлением в ходе дискуссий о госбюджете на 2019 год.

"С самого начала говорить "Нет", независимо от того, что происходит в мире, — это не может быть позицией Германии", — добавила канцлер. В то же время она подчеркнула, что правительство ФРГ будет действовать "на основе конституции и в рамках обязательств перед парламентом ФРГ". "Это совершенно понятно", — подчеркнула канцлер.

Газета Bild в минувшее воскресенье со ссылкой на источники в минобороны ФРГ сообщила, что глава ведомства Урсула фон дер Ляйен распорядилась изучить вопрос участия ФРГ в возможных ударах альянса в составе США, Великобритании и Франции по правительственным силам Сирии в случае применения химического оружия в провинции Идлиб.

Источники газеты отметили, что германская сторона не исключает возможность применения своих самолетов Tornado, но только в том случае, если Дамаск осуществит химическую атаку против собственного населения и будут предоставлены убедительные доказательства этого. По данным газеты, с соответствующим запросом к Берлину обратилась американская сторона, и предварительные дискуссии на эту тему прошли на позапрошлой неделе в минобороны ФРГ.

Представители ряда партий, в том числе Христианско-демократического союза, призвали не исключать возможность участия Германии в таких ударах.