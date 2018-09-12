Эксперт: отказ допустить Ту-214 к наблюдательным полетам — «это каприз США»

США заблокировали допуск нового российского самолета Ту-214ОН к наблюдательным полетам по Договору по открытому небу без объяснения причины, сообщил в интервью газете Минобороны "Красная звезда" начальник национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

По его словам, в рамках реализации Договора по открытому небу со 2 по 11 сентября Россия провела мероприятие по международному освидетельствованию нового типа российского самолета наблюдения Ту-214ОН, оснащенного цифровой камерой отечественного производства OSDCAM4060.

"По результатам испытаний руководители делегаций из 22 стран подписали итоговый протокол, разрешающий наблюдательные полеты этого самолета над территориями государств-участников договора. Однако руководитель американской делегации, в нарушение требований Договора по открытому небу, без объяснения и указания каких-либо причин отказался подписывать заключительный документ, сославшись на прямые указания из Вашингтона", — сказал Рыжков.

Он отметил, что таким образом американская сторона в очередной раз продемонстрировала остальным государствам, участвующим в освидетельствовании, что во главу угла поставлено не соответствие самолета требованиям договора, а политические вопросы.

"Несколько лет назад Россия разработала этот новый самолет — Ту-214ОН (ОН — открытое небо), начинила его российской аппаратурой. Большинство стран это приняли. Американцы же отказались допускать российский самолет для ранее разрешенного ими же полета над США. В последние годы они ведут себя чрезвычайно капризно и даже непорядочно — были случаи, когда уже был подписан маршрут полета, а американцы вообще не явились в ту точку, которая была заявлена. Этот очередной каприз, нежелание допустить наш новый самолет с аппаратурой, которую мы не прячем — пожалуйста, смотрите. Залезали в самолет американские специалисты, просмотрели все до винтика, перещелкали всеми тумблерами — все открыто, прозрачно. Но американский специалист не подписал протокол. Когда наши спросили, в чем дело, он вообще отказался как-то мотивировать этот недружественный, даже хамский поступок", — сказал Виктор Баранец.

По его словам, американцы "демонтируют" Договор по открытому небу.

"С подачи США Договор по открытому небу демонтируется, значит, прозрачность наблюдения стран за военной деятельностью друг друга начинает уменьшаться. Американцы считают, что главные правила — не международные, а американские. Это, конечно, ведет к ухудшению российско-американских отношений, которые и без того уже испорчены. В международных отношениях есть такое понятие как дипломатическая порядочность. В данном случае американцы повели себя не то что непорядочно — а просто гнусно. Это отражает психологию современной американской политики: "мы круче всех". Но так мы далеко не дойдем", — отметил военный эксперт.