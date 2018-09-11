Российские военные десантировались в Абхазии

Российские военнослужащие провели десантирование на учениях в Абхазии

Подразделения Южного военного округа и морская пехота Черноморского флота провели десантирование и учебный бой на прибрежной линии полигона Нагвалоу в Абхазии , сообщает «Крыминформ»

Об этом заявил начальник пресс-службы ЮВО полковник Вадим Астафьев

Тактический воздушный десант ротной тактической группы обеспечил прикрытие морпехов в момент их десантирования в район учебно-боевой операции. С полигона Цабал транспортно-штурмовые вертолёты Ми-8АМТШ оперативно доставили личный состав базы в назначенный район.

Во время десантирования прикрытием войск занимались боевые вертолёты Ка-52 «Аллигатор».