Ещё
Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Раде предложили задерживать российские суда в Босфоре с помощью НАТО 

РИА Новости + ещё 6 9 часов назад
Фото: globallookpress.com
Киев может обратиться к странам НАТО, чтобы те задерживали российские суда в Босфоре, заявила глава комитета Верховной рады по иностранным делам Анна Гопко в эфире "Пятого канала".
По мнению парламентария, таким способом Киев может показать Москве, что способен с помощью своих партнеров "ответить" на действия российских пограничников в Азовском море.
"Надо думать экономически — что делать, если эта блокада будет продолжаться? Возможно, просить страны-члены НАТО, чтобы они так же проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море. А почему бы не задерживать их на 10, 20, 30 дней или на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?" — сказала она.
Ранее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказывал идею о привлечении сил НАТО к конвоированию судов в Азовском море. Также он говорил о возможности обращения с соответствующей просьбой в Совбез ООН.
Украина обвиняет Россию в задержании судов, которые следуют в украинские порты на побережье Азова через Керченский пролив, из-за чего корабли простаивают, а их владельцы несут потери. При этом претензий к российским пограничникам по части соблюдения протоколов осмотра этих судов нет.
В Крымском погрануправлении ФСБ сообщали, что все проверки проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний со стороны судовладельцев не поступало.
Последние новости
"Это катастрофа, а выиграл Путин". Европу напугала угроза с севера США предупреждают Россию о готовности к прямому столкновению Кадыров: глава Росгвардии поступил как настоящий мужчина
Комментарии3
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Норкин взбесил россиян207
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме248
Киев перебросил войска к границе с Россией551
«Я только с русскими помирился»183
Моисееву предсказали скорую смерть40
Видео
00:38
Сборка «Союза» велась без видеонаблюдения
Наука и техника
00:45
Удар молнии по «Лахта центру» поразил пользователей Сети
Общество
00:40
Пилот откупился пиццей от разъяренных пассажиров
Общество
00:38
Американцы открестились от саботажа на МКС
Наука и техника Технологии
02:38
Милиционеру-убийце отменили пожизненный приговор
Происшествия
06:53
Золотову предложили секунданта
Общество
04:58
«Десятилетия оккупации Украиной»: в ОБСЕ рассказали о Крыме
В мире Политика
01:01
Озвучена окончательная явка на выборах в Москве
Новости Москвы Другое
11:13
На Москву обрушилась магнитная буря
Наука и техника
01:43
«Вымещал злобу». Задержан кислотный маньяк
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение