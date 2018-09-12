Русские суда в Босфоре хотят задерживать силами НАТО

В Раде предложили задерживать российские суда в Босфоре с помощью НАТО

По мнению парламентария, таким способом Киев может показать Москве , что способен с помощью своих партнеров "ответить" на действия российских пограничников в Азовском море.

"Надо думать экономически — что делать, если эта блокада будет продолжаться? Возможно, просить страны-члены НАТО, чтобы они так же проверяли российские суда, которые идут через Босфор в Черное море. А почему бы не задерживать их на 10, 20, 30 дней или на месяц, как они делают с нашими и иностранными судами?" — сказала она.

Ранее украинский замминистра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука высказывал идею о привлечении сил НАТО к конвоированию судов в Азовском море. Также он говорил о возможности обращения с соответствующей просьбой в Совбез ООН

Украина обвиняет Россию в задержании судов, которые следуют в украинские порты на побережье Азова через Керченский пролив, из-за чего корабли простаивают, а их владельцы несут потери. При этом претензий к российским пограничникам по части соблюдения протоколов осмотра этих судов нет.