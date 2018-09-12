Слишком близко к США, слишком неудобно для С-400

Слишком близко и некомфортно? О встрече Индия-США «2+2»

6 сентября состоялась встреча министров обороны и иностранных дел Индии и США , прошедшая в формате «2+2». Она оказалась весьма однобокой. Вашингтон навязывал свою волю, а Нью-Дели без особого успеха пытался вырваться из тисков американского давления. Следовательно, первый раунд диалога «2+2» закончился в пользу Америки. Если тщательно проанализировать итоги переговоров и будущую траекторию индийско-американских отношений, то будет трудно испытывать большую радость от согревающих сердце американских фраз типа « Индия — это важный партнер на стадии становления» или от вашингтонской критики в адрес Пакистана . Давайте взглянем на общую картину с многочисленными нюансами и последствиями.

Покупать американское

Тщательно выстроив сюжетно-тематическую картину стратегических доводов и геополитических расчетов, лежащую в основе индийско-американских отношений, американская делегация приехала в Нью-Дели с недвусмысленной коммерческой целью: продавать. Конечно, нельзя сказать, что у этой встречи высокого уровня не было стратегической логики, но лежащая в ее основе коммерческая задача была видна невооруженным глазом. Задумайтесь о той настойчивости, с которой США требовали от Индии «свести к нулю» импорт нефти из Ирана и подчиниться тем ограничениям, которые ввел Вашингтон, в одностороннем порядке выйдя из иранской ядерной сделки. США порекомендовали Индии для восполнения дефицита покупать американскую нефть. Но американский нефтяной экспорт в Индию в прошлом году вырос в два с лишним раза на волне страхов перед санкциями, что дало серьезный толчок дальнейшему развитию индийской нефтяной отрасли. Что примечательно, на встрече «2+2» индийской стороне не удалось получить в порядке исключения право на импорт иранской нефти.

Во-вторых, Вашингтон пытается ввести карательные положения американского федерального закона «О противодействии противникам Америки посредством санкций» против стран, поддерживающих отношения с российским ВПК и разведывательными службами, из-за чего Индии будет трудно закупить остро необходимые ей комплексы С-400. Это стало бы серьезной неудачей для страны, которая 60% своего оружия и боевой техники закупает в России . Опять же, все понимают, что США хотят заставить Индию приобретать американское оружие вместо российского. До сих пор нет ясности относительно того, получила ли Индия на встрече «2+2» «одноразовое» разрешение от США на приобретение российского оружия. В совместном заявлении по итогам переговоров об этом нет ни слова. Если такое разрешение не было получено, это следует считать серьезным провалом.

В преддверии встречи «2+2» США оказывали на Индию значительное давление, добиваясь от нее сокращения дефицита торгового баланса в двусторонней торговле, который сегодня в пользу Индии, и требуя, чтобы она покупала больше американских товаров.

Ключевое соглашение по вопросам безопасности

Во время встречи стороны подписали Соглашение о совместимости средств связи и безопасности (COMCASA). Это одно из трех соглашений, которые считаются основополагающими для военного сотрудничества между Индией и США. В 2016 году Индия и США подписали Меморандум о согласии по логистическому обмену (LEMOA), который позволяет вооруженным силам двух стран пополнять запасы топлива и предметов снабжения на базах друг друга. Третье соглашение (BECA), предусматривающее сотрудничество и базовый обмен геопространственными данными, пока не подписано. Необходимо проанализировать последствия этих соглашений для национальной безопасности Индии.

Доводы в пользу подписания COMCASA заключаются в том, что данное соглашение «облегчит доступ к передовым оборонительным системам и позволит Индии оптимально использовать имеющуюся на ее вооружении технику американского производства». Летчикам закупленных в США самолетов P-8I и C-130J приходилось пользоваться далеко не самым новым связным оборудованием, так как США из-за внутренних законодательных ограничений не могли поставить Индии современную технику, пока она не подпишет соглашение COMCASA. Более того, в отсутствии действующего соглашения COMCASA и соответствующего современного оборудования серьезно страдала операционная совместимость и способность к взаимодействию между индийскими и американскими военными.

В этих доводах есть определенные достоинства, но поскольку заключенное с Индией Соглашение о совместимости средств связи и безопасности является закрытым документом, мы не знаем его содержание и подробности. Следовательно, правительству необходимо снять некоторые озабоченности. Во-первых, это касается посещений американскими инспекторами индийских баз с целью проверки поставленной в Индию по этому соглашению засекреченной аппаратуры связи.

India-US sign #COMCASA, enabling India to get real-time US intelligence on military deployments by China and Pakistan. Pathbreaking!

And guess who represented India? 2 women! Women Empowerment, anyone? pic.twitter.com/TWCweaf01m— गीतिका (@ggiittiikkaa) 6 сентября 2018 г.

​Поскольку нам неизвестно, насколько дотошными будут эти проверки, полезно будет взглянуть на формулировки из другого аналогичного соглашения, подписанного в 2008 году США и Южной Кореей: «Поставляемые Министерством обороны США оборудование и материалы для засекречивания связи, включая материалы для ввода данных с клавиатуры, будут устанавливаться и обслуживаться только американским персоналом с допуском… Для проведения необходимого обслуживания, ремонта и периодических проверок имеющему соответствующий допуск и документы американскому персоналу будет обеспечен своевременный доступ к оборудованию и материалам для засекречивания связи. В случаях, когда позволяет время и обстоятельства, Министерство обороны США будет заранее уведомлять Министерство обороны Южной Кореи о прибытии американского персонала, если такому персоналу будет необходим доступ на объекты».

Нет сомнений в том, что Южная Корея — союзница США. Индия таковой не является. Таким образом, остается только надеяться, что положения о проверках будут менее назойливыми. Но никуда не денешься от того обстоятельства, что по условиям COMCASA в отношении Индии действуют ограничения на модификацию оборудования и правила проверки конечного пользователя. В любом случае, подписав COMCASA и согласившись сократить закупки российских систем вооружений (в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций»), Индия косвенно признала экстерриториальное действие американских законов в отношении себя самой. Да, соглашение о проверках конечного пользователя было заключено между Индией и США еще в 2009 году, но теперь действие федерального закона США в Индии выходит на совершенно новый уровень. Это соглашение не предусматривало допуск американских инспекторов на индийские базы. Сохранилось ли данное правило в соглашении COMCASA? И еще. Настаивала ли Индия на исключительном праве получать засекреченную аппаратуру связи и материалы их США без подписания COMCASA?

Есть еще один вопрос. Не нарушит ли установка американских систем связи секретность индийских военных систем связи? И самое важное. Наверняка было бы нелишне обсудить пользу от таких индийско-американских соглашений, поскольку так или иначе, эти страны вряд ли будут действовать вместе в конфликтной ситуации. Смысл не в том, что Индия должна отказаться от американской помощи в вопросах укрепления своей национальной безопасности, а в том, что должно быть больше ясности по поводу последствий такого сотрудничества.

Противовес Китаю

В совместном заявлении по итогам министерского диалога в формате «2+2» Китай открыто не упоминается, однако в разделе о регионе Индийского и Тихого океана на него есть косвенная ссылка. Невозможно отрицать тот факт, что «китайская угроза» является сегодня одной из важных тем в повестке переговоров между США и Индией. Китай действительно бросает серьезные вызовы, однако индийско-американское сотрудничество вряд ли серьезно поможет решить эту проблему. Индия это азиатская страна, и у нее в южной части Азии есть целый ряд проблем, связанных с безопасностью. Ее возможности решать эти проблемы при помощи далекой (и ослабевающей) сверхдержавы в лучшем случае ограничены, а в худшем контрпродуктивны.

Отношения между Индией и США не должны определять геополитику Индии и ее будущую стратегию, а также накладывать ограничения на связи Нью-Дели с другими странами. В мире, который сегодня намного хаотичнее, чем в эпоху обретения Индией независимости, эта страна должна сохранять для себя самые разные варианты действий, пусть даже США в этом раскладе играют очень важную роль.

The Hindu, Индия