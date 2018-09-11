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В РФ стартовали крупнейшие военные маневры
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Крупнейшие в новейшей истории России: на Дальнем Востоке стартуют грандиозные маневры Вооруженных сил РФ 

ТК «Звезда» + ещё 27 1 час назад
Всего к маневрам привлечено около 300 тысяч российских военнослужащих ЦВО и ВВО, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч единиц различной броетехники, а также до 80 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского и Северного флотов.
В Восточном военном округе сегодня стартуют крупнейшие с 1981 года военные учения «Восток-2018», которые пройдут на территории и в морских акваториях Дальнего Востока России, а также прилегающих акваториях Тихого океана. Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ.
К участию в маневрах привлечен личный состав Восточного и Центрального военных округов, силы Северного и Тихоокеанского флотов, соединения ВДВ, дальней и военно-транспортной авиации ВКС РФ.
Кроме того, в совместной тренировке в рамках масштабной тренировки на полигоне «Цугол» примут участие воинские формирования Народно-освободительной армии Китая.
Основные события учений пройдут на общевойсковых полигонах ВВО «Цугол», «Бамбурово», «Радыгино», «Успеновский», «Бикинский», а также на полигонах ВВС и ПВО «Литовко», «Новосельское», «Телемба» и «Бухта Анна», в акваториях Берингова и Охотского морей.
Таким образом, всего в маневрах примут участие около 300 тысяч российских военнослужащих ЦВО и ВВО, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотников, до 36 тысяч единиц различной броетехники, а также до 80 кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского и Северного флотов.
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