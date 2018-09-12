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Турция поставила оружие противникам России и Сирии
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Турция поставила оружие противникам России и Сирии 

Lenta.ru + ещё 44 1 час назад
Фото: Reuters
Турция активизировала поставки оружия сирийским повстанцам в провинции Идлиб, чтобы помочь им отбить готовящееся наступление сирийской армии, поддерживаемое Россией и Ираном. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники в вооруженной оппозиции.
По их данным, Анкара направила военную помощь, поскольку на трехстороннем саммите Россия — Иран — Турция не была достигнута договоренность о предотвращении наступления сирийской армии.
«Они пообещали полную военную поддержку со стороны Турции для долгих, затяжных боев», — рассказал высокопоставленный член «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок.
Как отмечается, среди доставленных повстанцам вооружений — боеприпасы и снаряды для советской самоходной реактивной системы залпового огня «Град». Источники отметили, что это поможет гарантировать, что запасы не иссякнут во время боев.
Саммит Россия — Иран — Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии состоялся 7 сентября. На нем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в частности, заявил, что боевиков, находящихся в сирийской провинции Идлиб, возможно переместить в другие районы. Он также предложил объявить перемирие и остановить атаки на провинцию ради гражданского населения.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб, в ряде других также сохраняются небольшие анклавы террористов.
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