Турция поставила оружие противникам России и Сирии

По их данным, Анкара направила военную помощь, поскольку на трехстороннем саммите Россия — Иран — Турция не была достигнута договоренность о предотвращении наступления сирийской армии.

«Они пообещали полную военную поддержку со стороны Турции для долгих, затяжных боев», — рассказал высокопоставленный член «Сирийской свободной армии» (ССА) — одного из крупнейших объединений вооруженных группировок.

Как отмечается, среди доставленных повстанцам вооружений — боеприпасы и снаряды для советской самоходной реактивной системы залпового огня «Град». Источники отметили, что это поможет гарантировать, что запасы не иссякнут во время боев.

Саммит Россия — Иран — Турция по вопросам урегулирования ситуации в Сирии состоялся 7 сентября. На нем турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в частности, заявил, что боевиков, находящихся в сирийской провинции Идлиб, возможно переместить в другие районы. Он также предложил объявить перемирие и остановить атаки на провинцию ради гражданского населения.