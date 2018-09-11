«Казань пуста. Некого и расстрелять»

100 лет назад Красная армия взяла Казань

100 лет назад Красная армия отбила у белогвардейцев Казань , добившись коренного перелома в Гражданской войне. Это был первый успех большевистских сил на Восточном фронте и последнее появление их противников так близко к Москве на данном направлении. Оказавшись на грани уничтожения, советская власть воспользовалась замешательством в стане врага, применила тактику показательных расстрелов и совершила «чудо на Волге».

Сто лет назад состоялись события, коренным образом повлиявшие на ход отечественной истории. После упорных боев Красная армия отбила у белых Казань: это стало первой успешной операцией большевистских сил на Восточном фронте Гражданской войны. Захват контроля над важнейшим очагом сопротивления подготовил плацдарм для дальнейшего наступления. В Казани красные впервые твердо уверовали в возможность итоговой победы.

Схватка за крупнейший промышленный, торговый и культурный центр Поволжья продолжалась в общей сложности больше месяца. Красным войскам противостояла Народная армия Комитета членов Всероссийского учредительного собрания (КОМУЧ) — формирование белых под руководством первого в стране антибольшевистского правительства, организованного из перебравшихся в Самару депутатов, которые отказались признать разгон УС 6 января 1918 года.

Казань перешла в руки белогвардейцев в результате штурма 1-7 августа.

Во многом операция стала личной инициативой одного из командиров Народной армии Владимира Каппеля

Он настаивал на необходимости двигаться на северо-запад, занять крупные города, а затем идти на Москву, в то время как военное руководство в Самаре было согласно лишь на демонстрацию силы против Казани.

С первых же своих боев на службе у КОМУЧа Каппель показал редкий полководческий дар. Практически постоянно действуя против превосходящих сил красных, выполнял задачи благодаря искусным маневрам.

Летом 1918-го Каппель последовательно взял Сызрань и Симбирск. Его талант по-своему ценили и большевики, обещавшие за голову «маленького Наполеона» кругленькую сумму.

«Приверженец старого, монархического строя, несомненный участник контрреволюционного заговора», — такую характеристику давали Каппелю во вражеском лагере.

Сам подполковник, правда, считал назначенную цену слишком низкой…

В первые месяцы после революции в Казани развернулись массовые гонения на дворян и интеллигенцию. Как вспоминал в эмиграции участник казанской тайной офицерской организации Федор Мейбом, в ходе первых боев за город примкнувший к Каппелю, в Казани шли массовые аресты и расстрелы, в результате чего почти все его родственники оказались в тюрьме.

«Мы все горели нетерпением первый раз вступить в открытый бой с красной бандой, и чем скорее, тем лучше», — рассказывал Мейбом о тех событиях.

Взятие Казани стоило войскам Каппеля потери 25 человек, зато способствовало успеху Ижевско-Воткинского восстания рабочих и вызвало настоящую панику у большевиков, которые разом лишались Поволжья и выходов к Сибири. Пока красные в спешном порядке перебрасывали на ключевой участок фронта свои лучшие силы, ежедневно пополнявшиеся за счет принудительной мобилизации, Каппель раздумывал над планом похода на Нижний Новгород и далее на Москву.

Однако смелым намерениям так и не суждено было сбыться. Казань осталась самой западной точкой, куда удалось добраться белым войскам. На какое-то время здесь завязались самые ожесточенные бои, оттесняя южное и северное направления на второй план. По мнению ряда исследователей эпохи, на руку красным сыграла нерешительность высшего командования Народной армии, которое не стремилось развивать наступление по замыслам Каппеля, а хотело лишь закрепить занятые позиции.

Подполковник тщетно призывал использовать растерянное состояние и объективные слабости сил противника. К его большому разочарованию, КОМУЧ отказывался даже слушать о коалиции с казаками и тех перспективах, которые может открыть движение на запад. Ключевую роль казанских событий в Гражданской войне позже отмечал в своих воспоминаниях Лев Троцкий

«За потерей Казани наступала бы очередь Нижнего. Оттуда открывался почти беспрепятственный путь на Москву», — писал он.

Как бы то ни было, отказ от активных действий со стороны белых позволил красным прийти в себя. В качестве мер по исправлению ситуации был создан Реввоенсовет — единый орган управления армиями под председательством Троцкого, официально узаконивались расстрелы в «дисциплинарных» целях. Возврат Казани стал для Совнаркома задачей номер один. На ее выполнение были отряжены 5-я армия и группа 2-й армии РККА при поддержке Волжской военной флотилии. Общее командование осуществлял лично наркомвоен Троцкий, первым делом казнивший несколько собственных солдат в качестве показательной меры.

15 тысячам красноармейцев в осажденном городе противостояли лишь шесть тысяч белогвардейцев. Среди них — четыре тыс. каппелевцев, измотанных прерыванием наступления на Симбирск 1-й армии Михаила Тухачевского

Силы Народной армии были почти полностью исчерпаны. Гарнизон защитников, начиная с 5 сентября, постоянно редел в результате артобстрелов с Волги и господствующих высот, а также после бомбардировок с воздуха и высадки десанта. О контратакующих вылазках речь уже не шла.

Отстоять Казань не получилось. Утром 10 сентября уцелевшие белогвардейцы начали организованную эвакуацию. Вместе с войском ушли «классово чуждые» большевикам жители города.

«Казань была оставлена нами, измученными, немногочисленными ее защитниками», — печально констатировал в своих мемуарах член военного штаба КОМУЧа Владимир Лебедев.

В два часа дня Красная армия торжественно вошла в опустевший город. Оставшиеся представители интеллигенции и духовенства подверглись беспощадному террору.

За драматичными событиями внимательно следил из Горок восстанавливавшийся после ранений на заводе Михельсона Владимир Ленин. Председатель правительства телеграфировал на фронт Троцкому о том, что «выздоровление идет прекрасно», и выражал уверенность, что «подавление казанских чехов и белогвардейцев, а равно поддерживающих их кулаков будет образцово-беспощадным».

«По-моему, нельзя жалеть города… Ибо необходимо беспощадное истребление, раз только верно, что Казань в железном кольце», — писал Ильич в день большой победы.

С одобрения главы Совнаркома значительным разрушениям подвергся ансамбль казанского Кремля и многие другие здания — в том числе, представлявшие собой архитектурную ценность.

«Казань пуста. Ни одного попа, ни монаха, ни буржуя. Некого и расстрелять. Вынесено всего шесть смертных приговоров», — с явным сожалениям сообщали советским гражданам «Известия».

После случившейся бойни Троцкого принялись изображать на карикатурах, восходящим на груду черепов.