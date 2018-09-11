Песков оценил важность учений «Восток-2018»

Учения «Восток-2018» важны для развития российской армии — Песков

Стартовавшие маневры «Восток 2018» важны для развития вооруженных сил России , и служат обеспечению безопасности нашей страны. Об этом сегодня заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков

На территории центрального и восточного военных округов под руководством министра обороны Сергея Шойгу сегодня состоялась масштабная переброска техники и личного става. Подобных маневров в нашей стране не было почти 40 лет.

Задействованы десятки тысяч танков и бронетранспортеров, тысячи самолётов, вертолётов и беспилотников, около 80-ти кораблей, 300 тысяч военнослужащих.

На значительной части страны создана единая система управления дежурных сил ПВО, а связисты обеспечили все подразделения защищенными каналами коммуникаций.