«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани

С-400 «Триумф» и «Панцирь» отразили ракетный удар «противника» на Кубани

Краснодарском крае стартовали учения зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и «Панцирь — С».

Зенитчики Южного военного округа в ходе учений на Кубани отразили массированный ракетный удар.

Условного противника встретили расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».

Во время маневров подразделения противовоздушной обороны совершили форсированный марш-бросок, отработали приемы маскировки, отбили атаку диверсантов. В рамках учений в условиях, максимально близких к реальным, были отработаны задачи по поражению воздушных цели.