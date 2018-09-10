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«Триумфы» и «Панцири» отразили удар на Кубани
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С-400 «Триумф» и «Панцирь» отразили ракетный удар «противника» на Кубани 

ТК «Звезда» 1 час назад
В Краснодарском крае стартовали учения зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и «Панцирь — С».
Зенитчики Южного военного округа в ходе учений на Кубани отразили массированный ракетный удар.
Условного противника встретили расчеты зенитных ракетных систем С-400 «Триумф» и зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С».
Во время маневров подразделения противовоздушной обороны совершили форсированный марш-бросок, отработали приемы маскировки, отбили атаку диверсантов. В рамках учений в условиях, максимально близких к реальным, были отработаны задачи по поражению воздушных цели.
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