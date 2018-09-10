Страны БИМСТЕК впервые проведут учения

Первые в истории военные учения стран БИМСТЕК пройдут в Индии

Первые в истории совместные маневры государств-членов БИМСТЕК (BIMSTEC, Инициатива стран Бенгальского залива по многостороннему техническому и экономическому сотрудничеству) начинаются в понедельник в Индии . Как сообщает журнал India Today, маневры пройдут в городе Пуна в штате Махараштра с 10 по 16 сентября.

По информации издания, в последний момент участвовать в учениях отказался Непал, ранее Таиланд сообщил, что также не примет участия в мероприятии. Эти две страны будут представлены только наблюдателями.

Остальные страны, по предварительным данным, будут представлены силами до одного взвода (30 военнослужащих). Они отработают совместные действия по борьбе с условными террористами в городских условиях.

БИМСТЕК объединяет Бангладеш, Бутан, Индию, Мьянму, Непал, Таиланд и Шри-Ланку. Основными целями организации объявлены развитие отношений между странами-участницами в сферах торговли, инвестиций, транспортного сообщения, энергетики, туризма. Как отмечают местные СМИ, первые учения БИМСТЕК вызвали противоречивые отклики в регионе, поскольку военное партнерство первоначально не предусматривалось.