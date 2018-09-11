Турция перебросила танки для сдерживания РФ

Турция перебросила танки к границе с Сирией для сдерживания России

Таким образом Анкара , отмечает издание, готовится в возможному наплыву беженцев из региона в случае активных боевых действий. Кроме того, укрепление границы, по мнению турецких властей, поможет сдерживать силы президента Сирии Башара Асада и его союзников.

«Российские истребители и сухопутные войска не позволят себе атаковать, пока там находятся турецкие солдаты», — заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калин.

7 сентября турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предложил переместить боевиков из Идлиба в «более далекие» места. Он указал, что в настоящий момент к турецким границам потянулись беженцы из региона, а в случае начала широкомасштабного наступления все закончится гуманитарной драмой. «Им некуда больше бежать. Но у нас 3,5 миллиона беженцев, Турция не может больше принимать их», — сказал глава государства. Он добавил, что Анкара продолжит свое присутствие в Сирии и не допустит рисков для собственной территории.

4 сентября агентство Al Masdar News со ссылкой на военные источники сообщило, что российские ВКС начали крупнейшую за год бомбардировку позиций вооруженных формирований в Идлибе. Отмечалось, что в военных действиях приняли участие самолеты производства «Сухого», которые, предположительно, совершили около 50 авиаударов по южным и западным районам провинции.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками.

В настоящее время провинция Идлиб — единственный крупный регион страны, который контролируется незаконными вооруженными формированиями. Восстановление над ним контроля ознаменует конец масштабного противостояния в Сирии.