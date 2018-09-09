США перебросили допвойска в Сирию

США направили дополнительные подразделения в Сирию

Более сотни морских пехотинцев США направлены в район Ат-Танф на юго-востоке Сирии , где расположена база антитеррористической коалиции, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона

Сейчас в Ат-Танфе находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, представители спецслужб Иордании, передает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.

Представители Пентагона сообщали, что за последнюю неделю дважды российская сторона информировала по «горячей линии» о готовящемся ударе по этому району.