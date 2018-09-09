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США перебросили допвойска в Сирию
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США направили дополнительные подразделения в Сирию 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 2 часа назад
Более сотни морских пехотинцев США направлены в район Ат-Танф на юго-востоке Сирии, где расположена база антитеррористической коалиции, сообщили американские СМИ со ссылкой на представителей Пентагона.
Сейчас в Ат-Танфе находятся около 600 американских, британских и норвежских военнослужащих, представители спецслужб Иордании, передает «Интерфакс» со ссылкой на СМИ.
Представители Пентагона сообщали, что за последнюю неделю дважды российская сторона информировала по «горячей линии» о готовящемся ударе по этому району.
Москва ранее уже выражала беспокойство ситуацией в Ат-Танфе. Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что США создали в этом районе одностороннюю зону безопасности, откуда периодически совершают вылазки боевики.
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