РФ раскрыла сходку террористов в Идлибе

Сходка лидеров террористических группировок, включая фронт "Ан-Нусра"*, с участием "Белых касок", на которой были утверждены сценарии съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ войсками Сирии, прошла 7 сентября в Идлибе, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"По имеющейся в распоряжении Минобороны России неопровержимой информации, 7 сентября в городе Идлиб в расположенном в районе школы "Аль-Вахда" командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок: "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра") и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана")* с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски")", — заявил он.
"На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин", — отметил он.
* Запрещенные в России организации.