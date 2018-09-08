РФ раскрыла сходку террористов в Идлибе

В Идлибе 7 сентября прошла сходка террористов с участием «Белых касок»

"По имеющейся в распоряжении Минобороны России неопровержимой информации, 7 сентября в городе Идлиб в расположенном в районе школы "Аль-Вахда" командном пункте террористов прошла сходка лидеров группировок: "Хайат Тахрир Аш-Шам" ("Джабхат Ан-Нусра") и "Хизб Ат-Туркестан Аль-Ислами" ("Исламская партия Туркестана")* с участием местных координаторов "Сирийской гражданской обороны" ("Белые каски")", — заявил он.

"На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных "инцидентов" с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин", — отметил он.

* Запрещенные в России организации.