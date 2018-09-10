США могут ударить по российским силам в Сирии

WSJ: Трамп рассматривает возможность удара по российским силам в Сирии

Источники газета заявили, что президент Сирии Башар Асад "одобрил использование хлорина в ходе атаки против последнего крупного оплота повстанцев в стране", которой считается провинция Идлиб . Это может спровоцировать ответный удар американских вооруженных сил, добавляет издание.

"Пентагон разрабатывает военные сценарии, но господин Трамп еще не решил, что именно будет считаться поводом для военного ответа и будут ли США атаковать российские или иранские военные силы, помогающие господину Асаду в Сирии", — пишет газета со ссылкой на неназванных американских чиновников.

Официальные лица не смогли подтвердить изданию, что США прибегнут к авиаударам по Сирии в случае атаки с использованием отравляющих веществ. По данным газеты, вместо военных ударов Вашингтон может использовать точечные экономические санкции против сирийских чиновников.

"Мы не говорили, что США будут использовать военную силу в ответ на атаку. У нас в распоряжении есть политические инструменты, у нас есть экономические инструменты. Существует ряд разных ответов, которые мы можем дать, если Асад сделает этот опрометчивый опасный шаг", — рассказал один из высокопоставленных источников газеты в Белом доме.