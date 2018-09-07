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Коалиция США начала учения в Сирии
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На востоке Сирии начались учения коалиции во главе с США 

РИА Новости + ещё 4 1 час назад
Фото: U.S. Army / Sgt. Nicole Paese
Силы коалиции во главе с США по борьбе с группировкой "Исламское государство"* начали в пятницу учения на востоке Сирии, сообщает сайт коалиции.
"Учения включают атаку с воздуха на подразделение размером с роту с боевыми стрельбами… Наши силы продемонстрируют способность быстро развертываться, атаковать цель интегрированными воздушными и наземными силами и проводить быстрое проникновение в любом месте в районе совместных операций коалиции", — говорится в сообщении.
Уточняется, что учения проводятся в районе гарнизона Эт-Танф и 55-километровой зоны вокруг него.
Отмечается, что коалиция проводит работу по предупреждению конфликтов с "российскими коллегами, используя соответствующие установленные каналы, предназначенные для предотвращения недопонимания или эскалации напряженности".
Ситуация в районе гарнизона Эт-Танф ранее не раз вызывала обеспокоенность у российских военных. По их данным, под руководством инструкторов США там проходят подготовку боевики, которые затем участвуют в боевых действиях против властей Сирии.
США и их союзники с 2014 года проводят в Ираке и Сирии операцию против ИГ*, причем в Сирии действуют без согласия властей страны. Россия с 2015 года проводит операцию против террористов в Сирии по запросу Дамаска. Пока никаких инцидентов между американскими и российскими военными не было, стороны согласовывают свои действия во избежание конфликтов.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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