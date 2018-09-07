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В МИД ответили на обвинение НАТО
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В МИД прокомментировали заявления НАТО о «подготовке» России к «масштабным конфликтам» 

RT на русском + ещё 6 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала заявления НАТО о том, что учения «Восток-2018» демонстрируют подготовку России к «масштабным конфликтам».
«К заявлениям, будто Россия готовится к «масштабному конфликту»… к сожалению, привыкли. На Западе ещё сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии и явлении. Оснований же для этого нет никаких», — сказала она.
Дипломат подчеркнула, что учения «Восток-2018» проводятся далеко от зоны ответственности НАТО «и никак не влияют на безопасность её стран — членов».
«Со своей стороны, однако, не можем не учитывать решения натовских стран о существенном увеличении оборонных расходов, которые, хотела бы напомнить, и так уже составляют больше половины общемировых трат на эти цели и многократно превосходят российские цифры», — добавила Захарова.
Ранее в НАТО отметили, что считают учения «Восток-2018» подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».
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