В МИД ответили на обвинение НАТО

В МИД прокомментировали заявления НАТО о «подготовке» России к «масштабным конфликтам»

«К заявлениям, будто Россия готовится к «масштабному конфликту»… к сожалению, привыкли. На Западе ещё сохраняется установка на поиск российской угрозы в любом событии и явлении. Оснований же для этого нет никаких», — сказала она.

Дипломат подчеркнула, что учения «Восток-2018» проводятся далеко от зоны ответственности НАТО «и никак не влияют на безопасность её стран — членов».

«Со своей стороны, однако, не можем не учитывать решения натовских стран о существенном увеличении оборонных расходов, которые, хотела бы напомнить, и так уже составляют больше половины общемировых трат на эти цели и многократно превосходят российские цифры», — добавила Захарова.

Ранее в НАТО отметили, что считают учения «Восток-2018» подготовкой российских военных к «масштабным конфликтам».