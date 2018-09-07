Российские С-400 сравнили с американскими Patriot

Пушков сравнил российские С-400 с американскими Patriot

Российские зенитно-ракетные системы С-400 «Триумф» пользуются всё большим спросом по всему миру, в том числе среди союзников США . Из-за этого Соединённые Штаты начинают нервничать, заявил глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков

По его словам, российские комплексы являются более эффективными. Американскую систему приходится защищать, угрожая санкциями всем, кто хочет приобрести именно российские установки, написал он на своей странице в Twitter.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил, что страна не нуждается в чьём-либо в разрешении в вопросах покупки российских зенитных ракетных систем С-400.