«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США

«Это фантастика!»: военный эксперт разгромил иллюзии о мощи кораблей США

В статье Кайла Мизоками говорится о предполагаемом «морском бое» между американским линкором типа «Айова» и российским крейсером «Киров». Автор статьи перечисляет преимущества корабля ВМС США , объясняет, в чем Россия проигрывает на море.

Леонков отмечает, что с первых абзацев статьи, специалист в области вооружения и техники для военного флота будет повержен в недоумение, так как формулировка анализируемой ситуации изначально некорректна. Американский автор анализирует ситуацию, при которой российский крейсер, намеревался «перехватить» корабельную ударную группу флота США.

«С точки зрения пропаганды, когда «Россия — это страна медведей, балалаек и пьяных русских», выглядит вполне логично. Но с точки зрения «Тактики ВМФ СССР» (описывается гипотетический морской бой в конце 1980-х) — это полный абсурд», — отмечает российский эксперт.

После подробного рассмотрения доводов американских авторов, он подчеркивает, что российские военные отрабатывают варианты ведения боя на практике, а не играют в «виртуальные морские бои», предполагая, каким может быть итог морских баталий.