«Фантастика!»: разгромлены иллюзии о мощи флота США

Военный эксперт Алексей Леонков оценил статьи Дейва Маджумдара и Кайла Мизоками в The National Interest о том, что Россия — сухопутная держава и не может иметь мощный флот. По его мнению, российский флот превзойдет американский не численностью, а «нетрадиционными» методами ведения боя. Об этом он рассказал в журнале «Звезда».
В статье Кайла Мизоками говорится о предполагаемом «морском бое» между американским линкором типа «Айова» и российским крейсером «Киров». Автор статьи перечисляет преимущества корабля ВМС США, объясняет, в чем Россия проигрывает на море.
Леонков отмечает, что с первых абзацев статьи, специалист в области вооружения и техники для военного флота будет повержен в недоумение, так как формулировка анализируемой ситуации изначально некорректна. Американский автор анализирует ситуацию, при которой российский крейсер, намеревался «перехватить» корабельную ударную группу флота США.
«С точки зрения пропаганды, когда «Россия — это страна медведей, балалаек и пьяных русских», выглядит вполне логично. Но с точки зрения «Тактики ВМФ СССР» (описывается гипотетический морской бой в конце 1980-х) — это полный абсурд», — отмечает российский эксперт.
После подробного рассмотрения доводов американских авторов, он подчеркивает, что российские военные отрабатывают варианты ведения боя на практике, а не играют в «виртуальные морские бои», предполагая, каким может быть итог морских баталий.
«Он пытается убедить читателя, что основной калибр «Айовы» окажется смертоноснее российских противокорабельных ракет «Гранит», аргументируя это тем «фактом», что все ПКР «Гранит» будут сбиты корабельной системой ПВО в составе двух зенитно-артиллерийских комплексов (ЗАК) Phalanx CIWS. Сразу скажу — это фантастика!», — отмечает Леонков в своем обзоре изложенных американскими экспертами предположений.