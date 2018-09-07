Россия требует назвать цели ударов США в Сирии

"У нас есть конкретное предложение к американским коллегам: огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки", — заявил российский дипломат, которого цитирует ТАСС.
Небензя призвал США и его союзников продемонстрировать уважение к международному праву и передать сведения о сирийских объектах, где якобы производится запрещенное оружие, в Организацию по запрещению химического оружия [ОЗХО].
До сих пор в Вашингтоне, в том числе, в министерстве обороны США не представили каких-либо доказательств наличия у официального Дамаска химического оружия. В министерстве обороны России в августе заявили, что в сирийской провинции Идлиб, контролируемой боевиками, готовится инсценировка с применением химического оружия. Сейчас в Идлибе, по разным оценкам, находится до 50 тысяч боевиков ДАИШ (арабское название запрещенной в РФ группировки "ИГИЛ") и "Аль-Каиды" (запрещена в РФ), переехавших в эту провинцию по соглашениям о перемирии.
Ранее сообщалось, что через представителей печально известной организации "Белые каски" на прошлой неделе в Идлиб были доставлены емкости с хлором. Россия передала эту информацию о готовящейся провокации генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу. На заседании Совбеза ООН 6 сентября Василий Небензя заявил о том, что "Белые каски" уже нарисовались в Идлибе, а в самой провинции похищены десятки детей".
Между тем самолеты ВКС России в среду уничтожили склады боевиков в Идлибе со взрывчатыми веществами, оружием и беспилотниками.
В "тройку" названных стран входят США, Великобритания, Франция, которые подтвердили свою готовность нанести удары по Сирии в случае, если Дамаск применит химическое оружие. ВВС этих стран нанесли ракетные удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии 14 апреля. Атака, в ходе которой были выпущены 103 ракеты, 71 из которых удалось сбить, была оправдана на Западе тем, что на этих объектах сирийские власти якобы производят химическое оружие. Глава МИД РФ Сергей Лавров в этой связи заявил, что целью воздушных ударов "тройки" стало намерение "сорвать расследование инспекторов ОЗХО в Сирии и подорвать позитивные тенденции, которые во многом по инициативе стран-гарантов астанинского процесса — России, Ирана и Турции — стали укрепляться на треке сирийского урегулирования".