Россия требует назвать цели ударов США в Сирии

Россия попросила назвать цели ударов США в Сирии

"У нас есть конкретное предложение к американским коллегам: огласите список целей, которые, как сообщается, Пентагон определил для возможного удара "тройки", — заявил российский дипломат, которого цитирует ТАСС.

Ранее сообщалось, что через представителей печально известной организации "Белые каски" на прошлой неделе в Идлиб были доставлены емкости с хлором. Россия передала эту информацию о готовящейся провокации генеральному директору Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) Фернандо Ариасу. На заседании Совбеза ООН 6 сентября Василий Небензя заявил о том, что "Белые каски" уже нарисовались в Идлибе, а в самой провинции похищены десятки детей".

Между тем самолеты ВКС России в среду уничтожили склады боевиков в Идлибе со взрывчатыми веществами, оружием и беспилотниками.