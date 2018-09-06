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Названо число военных на учениях «Восток-2018»
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В учениях «Восток-2018» задействуют 297 тысячи военных 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Российское военное ведомство провело серьезную подготовку перед учениями "Восток-2018", в них примут участие около 300 тысяч военных, сообщил начальник Геншатаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов.
Учения "Восток-2018" пройдут с 11 по 17 сентября на пяти полигонах и в акваториях Японского, Берингова и Охотского морей. Они станут крупнейшим мероприятием подготовки вооруженных сил. Маневры получили международный статус. На одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
"К ним привлекаются войска Восточного и Центрального военных округов, Северного флота и Воздушно-десантных войск, а также часть сил дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации Воздушно-космических сил. Всего в маневрах задействовано 297 тысяч военнослужащих, более тысячи самолетов, вертолетов и беспилотных летательных аппаратов, до 36 тысяч танков, боевых машин пехоты, бронетранспортеров и других машин, до 80 кораблей и судов обеспечения", — сказал Герасимов на брифинге для военных атташе в четверг.
"В них также примут участие воинские контингенты Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии, которые будут действовать по общему замыслу в единых боевых порядках с российскими военнослужащими. В настоящее время войска данных государств завершают на полигоне "Цугол" мероприятия слаживания и совместной подготовки", — отметил он.
Начальник Генштаба рассказал, что учениям предшествовал весь цикл подготовительных мероприятий — это внезапные проверки и командно-штабные тренировки, в середине августа была проведена внезапная проверка Северного флота, а в конце месяца — внезапные проверки Центрального и Восточного военных округов.
Кроме того, было проведено 16 учений, в том числе по разведке, радиоэлектронной борьбе, маскировке, морально-психологическому, материально-техническому обеспечению и других, напомнил он.
"В рамках подготовки к маневрам "Восток-2018" проведены мероприятия с практической поставкой мобилизационных ресурсов. Отмобилизовано двадцать одно формирование в десяти субъектах Российской Федерации, несколько тысяч граждан призвано из запаса. В Южном и Центральном военных округах сформированы подразделения территориальных войск, которые были переброшены военно-транспортной авиацией в Восточный военный округ для выполнения учебно-боевых задач", — сообщил Герасимов.
По его словам, "главная цель маневров "Восток-2018" — проверить реальный уровень подготовки объединений, который можно оценить только на учениях соответствующего масштаба. Данные маневры, проводимые на двусторонней основе, являются высшей формой проверки боевого мастерства, полевой, воздушной и морской выучки войск военных округов", подчеркнул начальник Генштаба.
"Маневры "Восток-2018" проводятся в пределах бюджетных средств, выделенных министерству обороны на боевую учебу на год", — подчеркнул Герасимов.
"Основными особенностями маневров является двухсторонний формат их проведения не только в стратегическом масштабе, но и на всех уровнях управления. Действиям соединений и воинских частей на незнакомых полигонах предшествовала их переброска комбинированным способом набольшие расстояния до 7000 километров и осуществление межфлотского перехода на дальность до 4000 миль", — сказал начальник Генштаба.
Он отметил, что по замыслу маневров "в результате переброски войск в настоящее время созданы две противоборствующие группировки".
"С одной стороны Центральный военный округ и Северный флот, с другой — Восточный военный округ с Тихоокеанским флотом", — рассказал Герасимов.
Он сообщил, что для контроля за действиями обучаемых подготовлен посреднический аппарат. Работа органов управления и действия войск будут оценены на протяжении всех маневров.
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