Россия отработает авиаудары по кораблям

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На «Востоке-2018» отработают авиаудары и атаку на корабельные группировки 

РИА Новости + ещё 17 6 часов назад
Фото: РИА Новости
Активная фаза международных учений "Восток-2018" будет разбита на две части, в ходе маневров будут отработаны массированные авиаудары, борьба с ракетами, атака на группировки кораблей, десантирование, будут применены роботы и беспилотники, заявил в четверг начальник российского Генштаба генерал армии Валерий Герасимов.
"Активная фаза "Восток-2018" пройдет с 11 по 17 сентября в два этапа. Основные действия развернутся на пяти общевойсковых полигонах, четырех полигонах ВВС и ПВО, в акваториях Охотского и Берингова морей, Авачинского и Кроноцкого заливов", — сообщил Герасимов на брифинге для военных атташе.
По его словам, на первом этапе продолжительностью двое суток штабы завершат планирование, подготовку войск к ведению боевых действий, организацию взаимодействия и всестороннего обеспечения.
На втором этапе продолжительностью пять суток войска осуществят практические действия в соответствии с принятыми решениями. В ходе него планируется отработать вопросы нанесения массированных авиационных ударов, борьбы с крылатыми ракетами, ведения оборонительных, наступательных, рейдовых и обходящих действий.
В акваториях Охотского моря и северо-западной части Тихого океана будут выполнены учебно-боевые задачи по отражению ударов средств воздушного нападения, нанесения поражения корабельным группировкам и силам морского десанта. Авиация примет участие в розыгрыше эпизодов по поддержке наступления сухопутных войск и обороны морского побережья. Самолеты и вертолеты отработают нанесение ракетно-бомбовых ударов.
Наиболее динамичные боевые действия планируется разыграть на полигоне "Цугол", где три объединения Восточного военного округа совместно с формированиями Народно-освободительной армии Китая и вооруженных сил Монголии будут противостоять двум армиям Центрального военного округа. В ходе розыгрыша тактических эпизодов спланировано широкое применение робототехники, беспилотных летательных аппаратов, высадка воздушных десантов парашютным способом, действия мобильной бригады, отработка других тактических приемов.
Для обучаемых разработана сложная и быстроменяющаяся обстановка, требующая принятия энергичных, оперативных мер и нестандартных решений. Работа штабов по организации боя будет построена с применением современных автоматизированных систем управления и учетом опыта операции в Сирии. Войска выполнят задачи ведения маневренной обороны, нанесения поражения противнику огнем артиллерийских подразделений и ударами армейской авиации. Отработают переход в контрнаступление с форсированием водной преграды в сложных условиях.
По завершении практических действий руководством маневров будет проведен полевой смотр войск.
"В совместных действиях войск на полигоне "Цугол" примут участие до 25 тысяч российских военнослужащих, более 7 тысяч единиц вооружения, военной и специальной техники, около 250 самолетов и вертолетов", — сказал Герасимов.
"В заключении еще раз хочу обратить внимание на то, что на маневрах "Восток-2018" все противоборствующие государства условные. Они расположены на территории Российской Федерации, в западной и восточной ее частях", — отметил Герасимов.
"Маневры не направлены против других стран и соответствуют нашей военной доктрине, которая носит оборонительный характер", — подчеркнул он, пригласив всех военных атташе принять участие в активной фазе маневров в качестве наблюдателей.
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