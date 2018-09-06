Россия закроет небо на время учений

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Россия заранее объявила о бесполетных зонах на время учений «Восток-2018» 

РИА Новости 52 минуты назад
Фото: РИА Новости
Районы, где будут разыграны эпизоды масштабных учений "Восток-2018", во избежание инцидентов заранее объявлены опасными для полетов и судоходства, сообщил в четверг иностранным военным атташе заместитель министра обороны РФ генерал-полковник Александр Фомин.
Учения станут крупнейшими за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Маневры пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
"Личный состав … дополнительно проинструктирован на предмет четкого соблюдения мер безопасности и предотвращения возникновения опасных инцидентов в ходе военной деятельности", — заявил Фомин.
По его словам, "для безопасности мореплавания и полетов воздушных судов" заранее объявлены опасными для судоходства и полетов "отдельные районы действия войск".
Все это делается в соответствии с международными договорами, которые подписала Россия.
"С рядом государств региона (Южная Корея, КНДР, Китай, Япония и США) у России подписаны также соглашения о предотвращении инцидентов на море и в воздушном пространстве над ним, а также имеются договоренности о предотвращении опасной военной деятельности", — напомнил Фомин.
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