Учения «Восток-2018» покажут по телевизору

Центральный эпизод маневров «Восток-2018» покажут по телевизору

Трансляцию основного розыгрыша маневров "Восток-2018" можно будет посмотреть на сайте Минобороны РФ и по телеканалу "Звезда"

Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге для иностранных атташе и журналистов.

"Сейчас ведется работа совместно с телеканалом "Звезда", и будет организована прямая трансляция с полигона Цугол (Забайкалье) розыгрыша боевых действий", — сказал Конашенков.

Посмотреть розыгрыш также будет посмотреть на сайте военного ведомства

Для журналистов будут организованы несколько пресс-туров на основные этапы розыгрышей маневров, в частности на полигоны Телемба и Цугол.

Маневры станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.