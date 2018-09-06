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Учения «Восток-2018» покажут по телевизору
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Центральный эпизод маневров «Восток-2018» покажут по телевизору 

РИА Новости + ещё 3 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Трансляцию основного розыгрыша маневров "Восток-2018" можно будет посмотреть на сайте Минобороны РФ и по телеканалу "Звезда".
Об этом в четверг сообщил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков на брифинге для иностранных атташе и журналистов.
"Сейчас ведется работа совместно с телеканалом "Звезда", и будет организована прямая трансляция с полигона Цугол (Забайкалье) розыгрыша боевых действий", — сказал Конашенков.
Посмотреть розыгрыш также будет посмотреть на сайте военного ведомства.
Для журналистов будут организованы несколько пресс-туров на основные этапы розыгрышей маневров, в частности на полигоны Телемба и Цугол.
Маневры станут крупнейшими в России за 37 лет, на них привлекут почти 300 тысяч военных, десятки тысяч бронемашин, вертолетов, самолетов и беспилотников. Пройдут 11-15 сентября, на одном из этапов в них примут участия подразделения из Китая и Монголии.
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