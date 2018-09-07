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США ответили России внезапными военными учениями
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США ответили России внезапными военными учениями 

Lenta.ru + ещё 13 2 часа назад
Более 100 американских военнослужащих принимают участие в неожиданных учениях на юге Сирии. Об этом сообщает CNN.
Маневры, которые могут продлиться несколько дней, включают в себя стрельбы и полеты боевых вертолетов на военной базе международной коалиции во главе с США, расположенной возле Эт-Танфа в провинции Хомс. По словам представителя американского Центрального командования Уильяма Урбана, будет в том числе продемонстрировано быстрое развертывание сил и совместная атака авиации и сухопутных отрядов.
Указывается, что учения специально предназначены для России и правительственных сил в регионе, чтобы они смогли понять возможности США.
Ранее 7 сентября военные источники CNN сообщали, что российская сторона дважды за неделю предупреждала их о возможном ударе по подконтрольным Вашингтону территориям, в том числе в районе базы Эт-Танф. Отмечалось, что Москва считает, что под защитой американцев в стране находятся незаконные вооруженные формирования. При этом предупреждения заставили военных обеспокоиться тем, что они окажутся в опасности, если российские ВКС продолжат удары по сирийской территории.
Вооруженный конфликт в Сирии начался в 2011 году. В нем задействованы правительственные силы, выступающие на стороне президента страны Башара Асада, умеренная оппозиция и различные исламистские группировки. В последние месяцы все чаще появляются сообщения о перемирии и сдаче оружия боевиками или разгроме их сил. Единственным регионом страны, который все еще не контролируется правительством, пока остается провинция Идлиб, в ряде других также сохраняются небольшие анклавы террористов.
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