Диверсионно-разведывательные группы СБУ прибыли на границу с Крымом для проведения провокаций.
Спецслужбы Украины направили к границе с Крымом диверсантов для проведения провокаций и терактов.
Речь идет о сотрудниках 5-го управления департамента контрразведки Службы безопасности Украины (ДКР СБУ) майоре Андрее Козаченко, майоре Иване Пашкове, старшем лейтенанте Дмитрии Фролове, замначальника ДКР СБУ полковнике Анатолии Сандурском.
Ранее эти диверсанты действовали на территории Донбасса, сообщает пресс-служба министерства государственной безопасности Луганской Народной Республики.
«Сандурский курировал подготовку целого ряда диверсионно-разведывательных групп, действовавших на территории Донбасса», — говорится в сообщении.
Кроме того, киевские силовики подвозят боеприпасы к линии соприкосновения в Донбассе, заявил официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
«Киевские силовики перебросили в районы населенных пунктов Крымское и Мирновский боеприпасы, крупнокалиберные пулеметы и минометы», — рассказал он на брифинге в Луганском информационном центре.
Ранее, 31 августа в результате взрыва в кафе в Донецке погиб глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко. После этого представители ДНР и ЛНР несколько раз заявляли, что украинские военные готовятся к новым столкновениям.