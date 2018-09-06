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США признали конец эпохи однополярного мира
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США признали конец эпохи однополярного мира 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Министр внутренней безопасности США Кирстьен Нильсен, выступая с программной речью в Университете имени Джорджа Вашингтона в американской столице, признала, что однополярный мир уходит в прошлое в связи с изменением расстановки сил на международной арене.
По словам главы одного из исполнительных департаментов американской администрации, баланс сил, характеризовавший систему международных отношений на протяжении последних десятилетий, подвергается коррозии, передает ТАСС.
«Под угрозой находится однополярный момент Америки», — заявила глава МВБ.
«Такие страны, как Китай, Иран, Северная Корея и Россия, готовы использовать все элементы национальной мощи — финансовые, торговые, в киберпространстве, шпионаж, информационные операции и многое другое, чтобы подорвать наши позиции и продвинуть собственные интересы», — заявила Нильсен.
По ее версии, в различных точках земного шара возникает вакуум власти, который быстро заполняется враждебно настроенными по отношению к США государствами, а также террористами и транснациональной преступностью, у которых, по мнению главы МВБ, «общая цель: они хотят разрушить наш (американский –прим. ВЗГЛЯД) образ жизни».
Нильсен считает, что «угрозы США со стороны зарубежных противников находятся на самом высоком уровне за период после холодной войны».
В то же время глава исполнительного департамента американской администрации пообещала, что политика Соединенных Штатов «перед лицом растущих опасностей не будет заключаться в „стратегическом терпении“ и Вашингтон намерен укреплять лидерство.
Накануне заместитель главы Пентагона по политическим вопросам Джон Руд заявил, что Россия и Китай оспаривают систему международной безопасности, созданную Соединенными Штатами, и работают над созданием нового миропорядка.
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