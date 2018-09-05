Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии

Минобороны опубликовало видео авиаудара по террористам в Идлибе

По террористам нанесли удары четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех боевиков по сборке ударных беспилотников и склад со взрывчаткой для них. Два многоцелевых истребителя Су-35С уничтожили склад переносных зенитных ракетных комплексов.

В Минобороны подчеркнули, что все удары наносились исключительно по выявленным и подтвержденным объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов.