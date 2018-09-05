Показано видео ударов ВКС РФ в Сирии

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Минобороны опубликовало видео авиаудара по террористам в Идлибе 

ТАСС 27 минут назад
Минобороны опубликовало видео удара ВКС РФ по боевикам "Джебхат ан-Нусры" (запрещена в РФ) в провинции Идлиб.
По террористам нанесли удары четыре самолета российской авиагруппы с авиабазы Хмеймим. Два многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34 уничтожили цех боевиков по сборке ударных беспилотников и склад со взрывчаткой для них. Два многоцелевых истребителя Су-35С уничтожили склад переносных зенитных ракетных комплексов.
В Минобороны подчеркнули, что все удары наносились исключительно по выявленным и подтвержденным объектам террористических группировок, расположенным вдали от населенных пунктов.
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