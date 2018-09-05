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В Крыму отработали контрбатарейную борьбу на учениях
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Береговые комплексы Черноморского флота отработали контрбатарейную борьбу на учениях 

ТАСС 5 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Расчеты противокорабельных ракетных комплексов "Бастион" и "Бал" совместно с береговыми артиллерийскими орудиями "Берег" отработали контрбатарейную борьбу на двусторонних учениях на Кубани и в Крыму. Аналогичные задачи с противоположной стороны выполнили корабли Черноморского флота, целеуказание и корректировку осуществляли беспилотники и самолеты морской авиации, сообщили в среду в пресс-службе флота.
"Расчеты ракетных комплексов "Бал", "Бастион" и артиллерийских орудий "Берег" соединения береговой обороны Черноморского флота отработали практику контрбатарейной борьбы в ходе двусторонних тактических учений на общевойсковых полигонах Южного военного округа в районах Кубани и Крыма. Схожие задачи с противоположной стороны выполнили экипажи кораблей Черноморского флота. В целях разведки огневых средств условного противника на учении активно применялись беспилотные летательные аппараты", — рассказали на флоте.
Как отметили в пресс-службе, беспилотники применялись как с берега, так и с палубы кораблей. Воздушную поддержку также обеспечили разведывательные самолеты Су-24МР морской авиации.
В двусторонних тактических учениях береговой артиллерии и флота приняли участие более 1 тыс. военнослужащих и было задействовано четыре корабля и около 50 ракетных комплексов и артиллерийских орудий, а также две пары бомбардировщиков морской авиации.
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