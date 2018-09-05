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У Хмеймима сбили два ударных беспилотника
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На подлете к базе Хмеймим уничтожили два ударных беспилотника 

РИА Новости + ещё 5 28 минут назад
Фото: РИА Новости
Во вторник ночью штатная ПВО российской авиабазы в Сирии Хмеймим уничтожила два ударных беспилотника террористов, всего за месяц — 47, заявил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
"Четвертого сентября в тёмное время суток штатными зенитными средствами авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома уничтожены два ударных беспилотных летательных аппарата террористов. Всего за последний месяц в районе российской авиабазы Хмеймим уничтожено и обезврежено 47 БПЛА террористов", — сказал он.
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