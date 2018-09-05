Бронепоезд «Амур» отразил нападение «противника»

Бронепоезд «Амур» отразил нападение условного противника на учениях

Бронепоезд "Амур" был задействован в ходе проводившихся Южным военным округом учений по материально-техническому обеспечению войск. Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Специальный поезд прошел по наплавному мосту через Волгу длиной 370 метров. Данное инженерное сооружение было развернуто бойцами понтонно-мостового железнодорожного батальона.

В ходе выполнения учебной задачи экипаж "Амура" отразил нападение условного противника. Для этого было задействовано имеющееся стрелковое оружие и установленные на замыкающей платформе две спаренные пушки ЗУ-23-2.

Российская армия в настоящее время остается единственной, где продолжают эксплуатироваться бронепоезда. Это связано прежде всего с тем, что страна обладает протяженными железнодорожными магистралями, которые необходимо оборонять.

Такая специальная техника очень пригодилась во время событий на Северном Кавказе. Кроме малокалиберных зенитных пушек, в качестве дополнительного вооружения использовались также танки Т-62 и БМП-2.

После нормализации обстановки в регионе бронепоезда были выведены и законсервированы. Сообщалось, что они должны быть сняты с вооружения. Однако впоследствии такое решение было отменено, и теперь "Амур" и его собрат "Байкал" регулярно покидают запасные пути, принимая участие в учениях ЮВО.