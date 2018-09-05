Ещё
Стартовали украинско-румынские учения
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинско-румынские учения стартовали в Одесской области 

RT на русском + ещё 2 5 сентября 2018
Фото: @navy.mil.gov.ua Facebook
В Измаиле Одесской области стартовали международные учения Riverine-2018. В них принимают участие украинская и румынская стороны. Информацию опубликовал пресс-центр командирования Военно-морских сил Украины.
«Целью международных учений является отработка совместных действий многонациональных катерных тактических групп для повышения их совместимости и возможностей для проведения операции по безопасности на реке Дунай», — сообщает пресс-центр.
На церемонию открытия манёвров прибыли представители командования Военно-Морских Сил Вооружённых Сил Украины, Государственной пограничной службы Украины, ВМС и Береговой охраны Румынии, а также органов государственной власти.
«Учения направлены на укрепление региональной безопасности и улучшение взаимодействия между флотами Украины и Румынии», — сообщил заместитель начальника управления боевой подготовки Командования ВМС ВС Украины капитан 1 ранга Андрей Куриленко.
Он добавил, что подобные двусторонние украинско-румынские учения проводятся впервые.
Моряки и пограничники в течение трёх дней будут отрабатывать тактические элементы по стандартам НАТО. Манёвры пройдут в составе многонациональных катерных тактических групп.
3 сентября во Львове прошла церемония открытия международных учений сухопутных войск Rapid Trident — 2018.
16 августа украинские военные прошли обучение на ракетных комплексах Javelin.
RT на русском: последние новости
В Генштабе объяснили проведение манёвров «Восток-2018» СМИ: Турция начала строительство объектов для размещения С-400 Министр США заявила об обеспокоенности крушением американского однополярного мира
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин официально внес поправки в пенсионную реформу668
России вынесли жесткий вердикт по делу Скрипалей226
На Россию надвигается апокалипсис92
Вдова Захарченко выступила с заявлением227
Россия закроет небо131
Видео
04:42
«Химатака» в Крыму: «Жжение на лице не проходило весь день»
Общество
02:26
Киев подготовил реальный план разгрома ДНР
Украина Армия
03:14
«В Польшу унитазы мыть». Россияне о предательстве Самойловой
Шоу-бизнес
00:06
Самойлова эмигрирует из России
Шоу-бизнес Другое
01:15
Британия объяснила нестыковки на фото в деле Скрипалей
В мире
00:44
Обвиняемых в отравлении Скрипалей назвали сотрудниками ГРУ
В мире
00:43
«Руки-базуки» ударил девушку и пожалел
Шоу-бизнес Другое
00:15
Полураздетая певица у памятника воинам взбесила народ
Шоу-бизнес
05:21
Продукцию Порошенко нашли в магазинах США
В мире
01:39
Сегодня развод: что делят Петросян и Степаненко
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение