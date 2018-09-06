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Корабли двух флотов впервые встретились на Севморпути
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Корабли двух военных флотов России впервые встретились на Севморпути 

ТК «Звезда» + ещё 5 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Встреча состоялась в Восточно-Сибирском море, корабли и суда разошлись на встречных курсах.
Экипажи боевых кораблей и вспомогательных судов отряда Северного флота, выполняющего задачи дальнего похода по трассе Северного морского пути на восток приветствовали моряков учебного корабля «Перекоп» Балтийского флота и судна материально-технического обеспечения «Академик Ковалев», совершающих проход ледовых полей за ледоколом «Вайгач» в западном направлении.
Встреча состоялась в Восточно-Сибирском море. Корабли и суда разошлись на встречных курсах. Их экипажи построились на верхней палубе для выполнения приветствия в соответствии с правилами военно-морского церемониала.
После расхождения отряды продолжили движение в проивоположных направлениях. Учебный корабль «Перекоп» и транспорт «Академик Ковалев» взяли курс на море Лаптевых через пролив Санникова. Отряд кораблей и судов Северного флота во главе с большим противолодочным кораблем «Вице-адмирал Кулаков» направился в Чукотское море.
Встреча кораблей и судов разных флотов ВМФ России на маршруте Северного морского пути — редкое событие, которое произошло впервые в современной российской истории.
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