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Сеул подготовился к вводу войск в КНДР
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Минобороны Южной Кореи подготовило план по вводу войск в КНДР 

Российская Газета 35 минут назад
Фото: Reuters
При предыдущем президенте Южной Кореи министерство обороны страны подготовило план, который предусматривал ввод войск в КНДР и установление полного контроля над страной в случае свержения там Ким Чен Ына или иных кризисных событий. При этом в самой Южной Корее собирались вводить военное положение.
Как сообщило местное издание "Чунан Ильбо”, об этом документе стало известно в ходе расследования, которое проводится по поводу незаконной деятельности военной разведки.
По информации издания, группа прокуроров проводило расследование в связи со скандалом, когда выяснилось, что Командование оборонной безопасности министерства обороны составило план, предусматривающий ввод войск в крупные города Южной Кореи, если начнутся волнения в случае отмены Конституционным судом импичмента Пак Кын Хе. План был составлен с многочисленными нарушениями закона и напоминал по стилю действий военные перевороты Южной Кореи в 1960-1980-х годах.
Однако согласно информации от источника в следственной группе, в ходе расследования один из допрошенных дал показания по поводу еще одного документа, который назывался "План надежды". Он был подготовлен в октябре 2016 года и предусматривал возможность введения войск Южной Кореи на территорию КНДР, если в Северной Корее произойдет какая-либо "кризисная ситуация".
Под "кризисом" подразумевался какой-то "неожиданный инцидент" с Ким Чен Ыном, который оставит страну без руководства и спровоцирует волнения, попытка военного переворота и прочие сценарии, когда ситуация в КНДР становилась бы неуправляемой.
Хотя детали плана пока не разглашаются, но подразумевается, что в этих условиях в КНДР бы вводились войска Южной Кореи, которые полностью взяли бы под контроль всю территорию Корейского полуострова. Интересно, что в самой Южной Корее тоже планировалось объявить военное положение.
Именно деталь с военным положением на Юге и стала той "ниточкой", которая связала этот план с документом по поводу ввода войск в города Южной Кореи. Следователи не исключают, что эти планы как-то взаимосвязаны. Возможно, что "План Надежды" стал в некоторой части предшественником для плана, связанного с импичментом Пак Кын Хе. В этой связи следователи намерены обратиться в Высокий суд Сеула, чтобы получить санкцию на доступ к документам, которые имеют отношение к предыдущей администрации и засекречены. Прокуроры намерены поднять и изучить оригинал "Плана надежды".
Отметим, что в 2016 году власти Южной Кореи действительно стали часто говорить о "признаках краха" режима в КНДР, предрекая ему скорую гибель. Эти высказывания допускала, в том числе, и президент РК Пак Кын Хе, которую в итоге отстранили от власти в результате импичмента в марте 2017 года. В настоящий момент она приговорена в общей сложности к 33 годам тюремного заключения.
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