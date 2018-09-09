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Украина транспортирует бронекатера в Азовское море
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СМИ узнали о наращивании военного присутствия Украины в Азовском море 

360tv.ru + ещё 47 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Украина намерена создать в Азовском море военно-морскую базу. Для этого началась переброска бронекатеров. Об этом сообщил Украинский военный портал со ссылкой на источники в Геннтабе и командовании ВМС страны.
«Ожидается переброска на Азовское море трех малых бронированных артиллерийских катеров, которые станут очередными средствами ВМС ВС Украины на Азовском море», — сообщило издание.
До конца года, по данным портала, на Азовском море будет создана военно-морская база ВМС ВС Украины. Для этого будет проведен переброс кораблей Южной военно-морской базы из Николаева, что находилась в поселке Новоозерное в заливе Донузлав. На базе планируют создать катерный дивизион.
В субботу 8 сентября в районе Бердянска было замечено движение автотрейлера с малым бронированным катером.
Издание добавляет, что решение об усилении военного присутствия и создании базы ВМС Украины в Азовском море было принято на заседания Совета национальной безопасности и обороны Украины 6 сентября. Командование ссылается на то, что в мае ВС РФ перебросили в море по внутренним водам три артиллерийских катера типа «Шмель» из состава Каспийской флотилии ВМФ РФ.
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