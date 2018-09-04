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Сирия отбила атаку израильских самолетов
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Сирия отбила атаку израильских самолетов 

Lenta.ru + ещё 12 4 сентября 2018
Фото: Reuters
Сирийские системы противовоздушной обороны (ПВО) отразили несколько ракет, выпущенных израильским самолетом. Об этом сообщает агентство SANA во вторник, 4 сентября.
По его данным, ПВО сбили ракеты, выпущенные по району Вади эль-Уюн в провинции Хама. Их остатки упали в том числе вблизи города Эль-Кусайр, рассказали местные жители.
Военный источник также заявил агентству, что системы ПВО сработали в ответ на агрессию Израиля. Он отметил, что самолет летел на низкой высоте и обстреливал позиции военных в провинциях Тартус и Хама.
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