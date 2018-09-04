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После гибели Захарченко Украина собралась напасть на ДНР
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Украина собрала ударную группировку для наступления на Донбасс 

Lenta.ru 57 минут назад
Украинские военные подготовили ударную группировку для наступления в Донбассе. Об этом заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, сообщает Донецкое агентство новостей (ДАН).
«На основе разведданных, полученных нами от источников из генерального штаба ВСУ [Вооруженных сил Украины], штаба объединенных сил и штабов соединений в зоне конфликта, становится ясно, что на Мариупольском направлении сформирована наступательная ударная группировка противника. Общая численность указанных соединений и воинских частей превышает 12 тысяч человек», — рассказал он.
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Басурин также раскрыл планы украинских силовиков в случае начала наступления. Вслед за артиллерийской подготовкой 36-я бригада начнет наступление на Новоазовск, 79-я бригада будет наступать севернее, на поселок Розы Люксембург. На левом фланге будет действовать 128-я горно-штурмовая бригада, на которую возложен штурм Тельманова и прикрытие военных действий на территориях южнее этой точки.
В случае успеха наступательной операции украинские военные за пять дней выйдут к границе России и отрежут самопровозглашенную Донецкую народную республику (ДНР) от выхода к морю. Зачистка занятой территории возложена на неонацистский полк «Азов» и 79-ю десантно-штурмовую бригаду, считают в Донбассе.
Двумя днями ранее, 2 сентября, в ДНР сообщили о прибытии большого количества иностранных наемников и военнослужащих в подразделения 56-й мотопехотной и 406-й артиллерийской бригад, расположенных в районе приморского села Урзуф.
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