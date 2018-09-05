Систему политруков выстроят в три этапа

Систему политруков в Вооруженных силах выстроят в три этапа

Структура главного военно-политического управления определена в три этапа, сообщил, начальник главного военно-политического управления генерал-полковник Андрей Картаполов

"Структура ГВПУ определена и утверждена министром обороны", — сказал он на первой встрече с прессой в новой должности.

По его словам, в отличие от ранее существовавшего Главного управления по работе с личным составом в ведение ГВПУ будут переданы, в частности, Департамент культуры, Управление по работе с обращениями граждан.

Он отметил, что становление ГВПУ будет идти в три этапа. На первом — до 1 октября — будет завершено формирование центральных структур, на втором — до 1 декабря — "должна быть сформирована система военно-политической работы в войсках". На третьем этапе — с 1 сентября 2019 года — начнется подготовка кадров для ГВПУ в ВУЗах Минобороны

Новая структура в Минобороны России создана в конце июля. Картаполов объяснял это "циничной и неприкрытой информационной войной против России", "оголтелой пропагандой" и "абсолютной ложью", которую распространяют враги страны.