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Российские инспекторы проверят военный объект в Бельгии
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Российские инспекторы проверят военный объект в Бельгии 

ТК «Звезда» + ещё 5 3 сентября 2018
Фото: ТК «Звезда»
Посещение по оценке будет проводиться 4 сентября 2018 года в течение одного дня.
В соответствии с венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Бельгии, сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
Посещение по оценке будет проводиться 4 сентября 2018 года в течение одного дня.
«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — объяснил Рыжков.
В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Бельгии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.
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