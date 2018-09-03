Российские инспекторы проверят военный объект в Бельгии

Посещение по оценке будет проводиться 4 сентября 2018 года в течение одного дня.

В соответствии с венским документом 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности российская группа инспекторов планирует посещение по оценке военного объекта вооруженных сил Бельгии , сообщил начальник российского национального Центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков

Посещение по оценке будет проводиться 4 сентября 2018 года в течение одного дня.

«Такие посещения по оценке проводятся с целью проверки информации о военных силах и планах развертывания основных систем вооружения и военной техники», — объяснил Рыжков.

В ходе посещения инспекторы посетят военный объект Бельгии в месте его обычного расположения мирного времени. На брифинге будет получена информация от командования относительно личного состава, а также основных систем вооружения и техники.