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Японию удивило число военных кораблей РФ в проливе
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Япония зафиксировала рекордное число военных кораблей РФ, прошедших через пролив Лаперуза 

ТАСС + ещё 10 3 сентября 2018
Фото: РИА Новости
Министерство обороны Японии зафиксировало наибольшее со времен холодной войны число российских военных кораблей, которые за один раз прошли через пролив Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.
Отмечается, что речь идет о 28 кораблях различного назначения, проследовавших из Охотского в Японское море в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября. Среди них, по данным японского ведомства, были, в частности, разведывательные корабли и эскадренные миноносцы. Никаких опасных действий с их стороны, а также нарушений границ территориальных вод зафиксировано не было.
Как ранее сообщал официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, более 40 кораблей и судов обеспечения были задействованы в учениях на Дальнем Востоке в акваториях Японского и Охотского морей. Они отрабатывали ракетные удары, конвоирование, задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также походного материально-технического обеспечения.
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