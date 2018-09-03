Японию удивило число военных кораблей РФ в проливе

Япония зафиксировала рекордное число военных кораблей РФ, прошедших через пролив Лаперуза

Министерство обороны Японии зафиксировало наибольшее со времен холодной войны число российских военных кораблей, которые за один раз прошли через пролив Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.

Отмечается, что речь идет о 28 кораблях различного назначения, проследовавших из Охотского в Японское море в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября. Среди них, по данным японского ведомства, были, в частности, разведывательные корабли и эскадренные миноносцы. Никаких опасных действий с их стороны, а также нарушений границ территориальных вод зафиксировано не было.