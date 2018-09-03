Японию удивило число военных кораблей РФ в проливе

Министерство обороны Японии зафиксировало наибольшее со времен холодной войны число российских военных кораблей, которые за один раз прошли через пролив Лаперуза между Сахалином и островом Хоккайдо. Об этом сообщило в понедельник агентство Kyodo.
Отмечается, что речь идет о 28 кораблях различного назначения, проследовавших из Охотского в Японское море в период с позднего вечера 1 сентября по вторую половину 2 сентября. Среди них, по данным японского ведомства, были, в частности, разведывательные корабли и эскадренные миноносцы. Никаких опасных действий с их стороны, а также нарушений границ территориальных вод зафиксировано не было.
Как ранее сообщал официальный представитель Тихоокеанского флота Николай Воскресенский, более 40 кораблей и судов обеспечения были задействованы в учениях на Дальнем Востоке в акваториях Японского и Охотского морей. Они отрабатывали ракетные удары, конвоирование, задачи противовоздушной и противолодочной обороны, а также походного материально-технического обеспечения.