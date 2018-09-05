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Британскому флоту предсказали катастрофу
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Британскому флоту предсказали катастрофу после Brexit 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 27 минут назад
Фото: Reuters
Бывший начальник морского штаба Королевских ВМС Великобритании лорд Алан Вест утверждает, что после выхода страны из состава ЕС Соединенное Королевство якобы не сможет обеспечить защиту своих территориальных вод, ситуация станет «катастрофической», сообщает The Independent.
По его словам, Великобритании не хватает судов, чтобы защищать свои территориальные воды, а после выхода страны из состава ЕС эта ситуация станет «катастрофической», передает РИА «Новости».
Вест также считает, что эта ситуация выявляет и недостатки в организации работы военных служб. По его утверждению, командованием этих судов занимаются разные подразделения, а координация должна осуществляться одним командным центром.
«Однако в этом командном центре попросту нет одного командующего, который мог бы отдавать приказы правительственным учреждениям, чтобы они предпринимали какие-либо действия, и поэтому центр не может осуществлять надлежащее командование», — сказал военный.
Вест также добавил, что когда Великобритания покинет Евросоюз, ей придется самостоятельно патрулировать свою исключительную экономическую зону, а с текущим положением ВМС Великобритании все это обернется «катастрофой».
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