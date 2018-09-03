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ВСУ могут позволить закупать американское вооружение
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В Раде хотят разрешить ВСУ напрямую закупать американское вооружение 

РИА Новости 3 сентября 2018
Фото: AFP 2018 / Oleksandr Ratushniak
Комитет Верховной рады по вопросам национальной безопасности и обороны внесет на рассмотрение парламента законопроект, позволяющий министерству обороны Украины напрямую импортировать военную технику и вооружение из США, заявил в понедельник секретарь комитета Иван Винник.
Ранее посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Украина подала в официальный Вашингтон запрос на покупку систем противовоздушной обороны стоимостью 750 миллионов долларов за одну единицу.
"Очень важным фактором сегодня является возможность сотрудничества министерства обороны напрямую с Пентагоном, с госдепартаментом США относительно поставок военной техники, вооружений и товаров двойного назначений. Именно в связи с этим… мы внесем законопроект, который позволит министерству обороны быть напрямую импортером техники и вооружений с США, минуя спецэкспортеров", — сказал Винник на заседании согласительного совета Рады, которое транслируют украинские телеканалы.
Администрация США в 2017 году одобрила поставки Киеву оружия, включая переносные противотанковые ракетные комплексы Javelin. Предыдущая администрация Барака Обамы, несмотря на неоднократные просьбы украинской стороны, отказывалась это делать. Javelin уже доставлены на Украину.
При этом посол Украины в США Валерий Чалый заявил, что Киев не может использовать предоставленные ему Вашингтоном противотанковые ракетные комплексы Javelin по своему усмотрению, сможет ими самостоятельно распоряжаться, только если купит их. По его словам, если бы Украина самостоятельно закупала противотанковые комплексы, советоваться относительно их применения не было бы необходимости. Посол прогнозирует, что потенциально США готовы дать согласие на продажу.
Россия неоднократно предостерегала от поставки вооружений на Украину, так как это лишь приведет к эскалации конфликта в Донбассе. Как не раз заявлял пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, поставки оружия на Украину извне не будут способствовать урегулированию в Донбассе и реализации Минских соглашений. Замглавы МИД России Григорий Карасин также заявил РИА Новости, что Москва обеспокоена планирующейся поставкой летальных вооружений на Украину.
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