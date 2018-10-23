В Пакистане стартовали маневры с участием стрелков из РФ

В Пакистане стартовали маневры с участием российских горных стрелков

Военнослужащие двух стран отработают совместные действия в ходе учений «Дружба-2018».

В 100 километрах от столицы Пакистана — Исламобада — стартовали учения «Дружба-2018» с участием горных стрелков из Пакистана и России . Об этом сообщает пресс-служба ЮВО.

Всех российских военнослужащих на месте обеспечили горячим ужином и бутилированной водой.

Военнослужащих ЮВО доставили на автобусах в населенном пункте Черат (100 километров западнее Исламабада, расположенного в горной местности на высоте до 1400 метров над уровнем моря), где на базе Центра подготовки сил специальных операций будут проведены тактические этапы совместного военного учения.

Охрану и перемещения автоколонн к месту учения обеспечили подразделения быстрого реагирования ВС Пакистана.

Прибывших гостей встретили дружественными рукопожатиями и разместили в специально подготовленных комнатах, оборудованных кулерами с питьевой водой и кондиционерами.

В совместном российско-пакистанском учении «Дружба-2018», которое проводится с 21 октября по четвертое ноября, принимают участие более 70 военнослужащих горной мотострелковой бригады ЮВО, дислоцированной в Карачаево-Черкесии. Мероприятие направлено на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.