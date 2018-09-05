Более двух тысяч военных РФ в Армении участвуют в учениях

Более двух тысяч российских военных в Армении участвуют в учениях

Более двух тысяч военных Южного военного округа (ЮВО), дислоцированных в Армении , привлечены к проверке боеготовности в рамках двусторонних ротных учений, сообщает пресс-служба ЮВО.

Отмечается, что соединение в полном составе совершило марш на полигоны Камхуд и Алагяз, где в течение недели пройдет оценка боеготовности мотострелковых, танковых, артиллерийских, зенитно-ракетных, разведывательных, инженерных подразделений и подразделений связи.

Уточняется, что на учениях российские военные отрабатывают нормативы по тактико-специальной подготовке, вождению боевых машин, стрельбе из стрелкового оружия, вооружения боевых машин и танков, выполнят учебно-боевые задачи с применением разведывательно-ударных и огневых контуров во взаимодействии с самолетами и вертолетами истребительной и армейской авиации.

"Всего к проверке привлечено более двух тысяч военнослужащих и около 400 единиц автомобильной и бронетанковой техники, в том числе истребители МиГ-29, вертолеты Ми-24П, Ми-8МТВ и современные беспилотные летательные комплексы", — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что двусторонние ротные тактические учения на российской военной базе проводятся в период с 20 августа по 15 сентября в дневное и ночное время суток под руководством командира соединения полковника Владимира Елканова.