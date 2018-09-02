Япония подняла истребители из-за самолетов ВКС РФ

Япония поднимала истребители для сопровождения самолетов ВКС РФ

Истребители Сил самообороны Японии в субботу были подняты в воздух для сопровождения самолетов ВКС РФ , которые находились у японских границ. Об этом сообщил Объединенный комитет начальников штабов Сил самообороны.

Отмечается, что два противолодочных самолета Ту-142 совершали облет Японского архипелага, проследовав через Японское море и обогнув архипелаг с юго-запада. Кроме того, российский бомбардировщик Су-24 совершал полет в Японском море.

Нарушений воздушного пространства Японии при этом зафиксировано не было, уточнили в Объединенном комитете начальников штабов

С апреля 2017 года по март 2018-го (в 2017 финансовом году) японские истребители совершили 390 вылетов для сопровождения самолетов ВКС РФ, что на 89 больше, чем в 2016 финансовом году. В то же время количество вылетов на перехват китайских самолетов значительно сократилось: с 851 до 500 за то же время.

По данным Объединенного комитета начальников штабов, в районе Японии в основном летают самолеты-разведчики ВКС РФ. Утверждается, что их маршруты чаще всего проходят над Японским морем, у северного острова Хоккайдо и вдоль северо-восточного побережья острова Хонсю.